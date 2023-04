Prasówka z całego tygodnia 16.04.2023 w Łańcucie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Zarzuty nieumyślonego spowodowania uszczerbku na zdrowiu usłyszał 48-letni mieszkaniec gminy Łańcut. Nietrzeźwy mężczyzna łyżką obsługiwanej koparko-ładowarki przygniótł 58-letniego współpracownika. Grozi mu nawet do roku pozbawienia wolności.

Niemal dwa promile alkoholu miał w organizmie woźnica, który w Kosinie spadł z wozu i wpadł do rowu. W przydrożnym rowie zakończył swoją jazdę także kierowca opla. 63-latek wysiadł z samochodu i zasnął obok niego. Badanie krwi wykazało w jego organizmie... 7 promili!

Planowane przerwy w dostawie prądu to czasowe wyłączenia energii elektrycznej, które są zaplanowane przez operatora sieci energetycznej w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, modernizacyjnych lub naprawczych. Zwykle przed takimi przerwami operatorzy sieci informują swoich klientów o planowanych terminach wyłączeń, co pozwala na wcześniejsze przygotowanie się do tego faktu.