Przegląd tygodnia z 17.03.2024 w Łańcucie. Najważniejsze wydarzenia od 10.03 do 16.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do 14 marca (czwartek) do godz. 16 lokalne i ogólnopolskie komitety wyborcze mogły zgłaszać swoich kandydatów na prezydentów i burmistrzów miast i gmin miejskich oraz wójtów gmin wiejskich. Są miasta i gminy, w których o fotel gospodarza walczyć będzie nawet kilka osób, a są takie, w których wystartuje tylko jedna osoba.

Tygodniowa prasówka 17.03.2024: 10.03-16.03.2024 Łańcut: pozostałe wydarzenia

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe 2024 – wybierzemy władze gmin, powiatów i województw. Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jaki program mają kandydatki i kandydaci do samorządów, co chcą zmienić, co sądzą o pomysłach mieszkańców na zmiany, jakie widzą problemy do załatwienia i jak chcą po wyborach współpracować z mieszkańcami. Najlepiej ich o to wprost zapytać.