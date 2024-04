Prasówka 14.04.2024 z całego tygodnia w Łańcucie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Głosowanie w wyborach samorządowych 2024 zakończyło się. Wszystkie lokale wyborcze w Polsce są już zamknięte. Wciąż czekamy na oficjalne dane dotyczące wyników głosowania na wójta gm. Łańcut oraz do rady gminy, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Kiedy tylko będą dostępne, opublikujemy je w tym artykule.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki wyborów samorządowych do rady powiatu łańcuckiego. Kto otrzymał mandat do rady powiatu z okręgów 1, 2, 3, 4? Sprawdź, jak głosowali mieszkańcy w twoim regionie. Poznaj wyniki głosowania w wyborach samorządowych.

Zakończyło się głosowanie w wyborach samorządowych 2024. Z niecierpliwością czekamy na wyniki głosowania na burmistrza Łańcuta oraz do rady miasta. Na które osoby postawili mieszkańcy w obecnej kadencji i kto zdobył najwięcej głosów? Kiedy tylko PKW ogłosi oficjalne wyniki, zamieścimy je w tym artykule.

Spośród ponad 2,5 tys. kandydatów do rad miejskich i gminnych, w których mieszka więcej niż 20 tys. mieszkańców, czterdzieścioro zdobyło w swoich okręgach poparcie większe niż 15 proc. Z drugiej strony dwoje radnych nie zdobyło żadnego głosu, a wielu kilkanaścioro osób po jeden, dwa lub trzy głosy.

Dziewiętnastu kandydatów do rad powiatowych w województwie podkarpackim zdobyło więcej niż 25 głosów w swoich okręgu wyborczym. Mamy też dwóch rekordzistów w skali kraju. Kandydat z naszego regionu, z poparciem 47,22 proc. wywalczył pierwszy wynik w Polsce. Drugi kandydat znalazł się na ósmej pozycji, z poparciem 38,60 proc.