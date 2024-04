Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Łańcut, 21.04.2024. 14.04 - 20.04.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Przygotuj się na emocjonujący weekend na Podkarpaciu! Zestawienie najciekawszych imprez od 19 do 21 kwietnia. Koncerty, festiwale i zloty motocyklowe - sprawdź, gdzie warto się wybrać!

Do dwóch groźnych sytuacji z udziałem pijanych kierowców doszlo w ostatnich dniach na Podkarpaciu. W Nisku pijany 33-latek omal nie staranował dwóch kobiet, które starały sie uniemozliwić mu jazdę. A w Łańcucie nietrzeźwy 20-latek wjechał w ogrodzenie.

Osoby mieszkające na Podkarpaciu bez zameldowania również mogą zagłosować w drugiej turze wyborów samorządowych. Co powinny zrobić, by dopisano je do rejestru wyborców? Sprawdziliśmy.