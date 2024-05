Prasówka z kwietnia 2024. Sprawdź, co działo się w Łańcucie. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd kwietnia 2024 w Łańcucie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z kwietnia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Bieganie należy do najpopularniejszych sportów wśród Polaków. W ostatnich latach dbanie o zdrowie i formę stało się niezwykle popularne, a najprostszym sposobem utrzymywania formy stało się właśnie bieganie. Na ulicy, w parkach, w lasach co rusz spotykamy biegających ludzi. Bieganie stało się niejako stylem życia. Doskonale zdają sobie z tego sprawę internauci, którzy tworzą o bieganiu i biegaczach wiele MEMÓW i innych śmiesznych obrazów. Sport to zdrowie? Zobaczcie najlepsze MEMY o bieganiu!

Oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych 2024 zostały opublikowane przez PKW. Już wiadomo, kto objął urząd wójta gm. Łańcut. Poniżej publikujemy szczegółowe rezultaty głosowania. Sprawdź, ile głosów otrzymali startujący w wyborach.