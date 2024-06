Przegląd tygodnia z 16.06.2024 w Łańcucie. Najważniejsze wydarzenia od 9.06 do 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w piątek, 14 czerwca na drodze krajowej nr 94 w Radymnie pod Jarosławiem. W zderzeniu suzuki z seatem śmierć poniosła kierująca pierwszego z pojazdów.

W nocy z 14 na 15 czerwca doszło do poważnego pożaru na osiedlu Trześnik w Łańcucie. Ogień wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego bloku. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii.

W środę o godzinie 11 w miejscowości Nowy Lubiel rozpoczął się pogrzeb szer. Mateusza Sitka. Żołnierz 1. Warszawskiej Brygady Pancernej zginął po tym, jak został śmiertelnie ugodzony przez migranta na granicy polsko-białoruskiej. Na uroczystości pojawili się między innymi prezydent Andrzej Duda i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Telewizja Polska (TVP) otrzymała prawie 600 zgłoszeń od organizatorów publicznych pokazów meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024. Udzielanie licencji potrwa do 14 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia turnieju. TVP pokaże wszystkie 51 spotkań Euro 2024, co czyni ją jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do udzielania licencji i zgód na publiczne pokazy wszystkich meczów.