Tygodniowy przegląd prasy 26.05.2024: Łańcut, 19.05-25.05.2024. Poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

Często czujesz się słaba, zmęczona, wali ci serce i kręci się w głowie? To oznaki, że w organizmie jest za mało czerwonych krwinek. To jednak nie tylko skutek niedoboru żelaza, bo do tworzenia krwi potrzebna kilku innych składników. Co jeść, by poprawić wyniki badań krwi? Po te produkty najlepiej sięgaj na co dzień.