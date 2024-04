Prasówka tygodniowa z 7.04.2024 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W nocy z piątku na sobotę, ok. godz. 2, zerwanych zostało kilkanaście banerów wyborczych znajdujących się przy trasie Dukla-Miejsce Piastowe. To był pierwszy, ale nie ostatni odnotowany przez policję incydent wyborczy.

Miał niewyczerpane pokłady empatii, zawsze służył innym pomocą. Od 2022 r. pojawiał się w najbardziej "gorących" miejscach świata. "Ta ja nie siedzę w jednym miejscu, ja to kocham..." - przemyską gwarą wyjaśnił niedawno przyjacielowi z Przemyśla, który niepokoił się jego wyjazdami w niebezpieczne regiony.

Wybory samorządowe odbędą się już w tę niedzielę 7 kwietnia. Tam, gdzie potrzebna będzie druga tura, zostanie ona przeprowadzona 21 kwietnia. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, żeby mieć pewność, że oddało się ważny głos.

Poznań Motor Show to coroczna impreza skupiająca fanów motoryzacji. Oprócz doskonale znanych producentów samochodów, odwiedzający mogą zapoznać się m.in. z ofertą chińskich marek aut, które przebojem wkraczają na polski rynek.

Ceny mieszkań w Rzeszowie rosną w szybkim tempie. Podobnie wygląda sytuacja z ziemią. W stolicy Podkarpacia za metr działki budowlanej zapłacimy od 222 do 378 zł. Ale wystarczy przekroczyć rogatki miasta i dotrzeć do Boguchwały, by cena spadła aż o połowę.

W wyborach samorządowych wyborcy w większości gmin będą mogli oddać cztery głosy; po jednym na radnych: gminy, powiatu i województwa oraz jeden przy wyborze wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wybierzemy w sumie ponad 46 tys. radnych i blisko 2,5 tys. włodarzy.