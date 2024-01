Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

W Muzeum - Zamku w Łańcucie do końca roku potrwa projekt "Dzieje „Starego Zamku” w Łańcucie – zapomniane dziedzictwo". Dzięki niemu bliżej poznamy pierwszych właścicieli Łańcuta z rodów Pileckich i Stadnickich. Ich siedzibą był zamek znajdujący się na Wzgórzu Zamkowym, obecnie Plebańskim. To z nim wiąże się historia słynnego awanturnika - Diabła Łańcuckiego. Budowla istniała od XIV do XVII w., a dzięki pracom archeologów udało się odkryć wiele zabytków, jak np. oryginalne kafle kuchenne i ceramikę naczyniową. W planach jest zorganizowanie wystawy. Powstaje też dwujęzyczna publikacja. Muzeum - Zamek chce efekty projektu przekuć w nowoczesną formę dla turystów.

Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024.

Zima to czas, kiedy dzieci mogą odpoczywać od szkoły i cieszyć się zabawą na śniegu. Ale co zrobić, gdy pogoda nie sprzyja lub gdy chcemy zapewnić naszym pociechom ciekawe i edukacyjne zajęcia? Istnieje wiele możliwości skorzystania z bezpłatnych ofert dla dzieci w ferie zimowe 2024. W tym artykule przedstawimy kilka propozycji, które mogą zainteresować zarówno rodziców, jak i dzieci. Niezależnie od tego, czy szukasz warsztatów artystycznych, sportowych, naukowych czy językowych, na pewno znajdziesz coś dla siebie i swojego dziecka. Oto propozycje bezpłatnych zajęć dla dzieci w ferie zimowe 2024.

Czy 10 tys. zł to dużo czy mało? W przypadku gwiazd to raczej zwykła stawka. Dla przeciętnego człowieka to pięć i pół najmniejszych emerytur w Polsce, dla kogoś pensja szefa lub kwota za bardzo używany samochód. A dla naszych gwiazd? Czasem to cena torebki z którą przychodzi się na pokaz, czasem kwota za godzinę pracy. Sami zobaczcie co można zrobić z 10 tysiącami złotych w świecie gwiazd.

Weszło w życie rozporządzenie ws. egzaminu maturalnego. W związku tym Centralna Komisja Egzaminacyjna zaktualizowała Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w formule 2023 oraz w formule 2015 obowiązującą w roku szkolnym 2023/2024. To ważne wiadomości szczególnie dla osób organizujących i przeprowadzających egzaminy.