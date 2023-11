Przegląd prasy z tygodnia 26.11.2023. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Tygodniowa prasówka 26.11.2023: 19.11-25.11.2023 Łańcut: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zamiast do zupy wrzuć go do wrzątku, zaparz i pij przez 3 dni. W tak krótkim czasie wyleczy objawy przeziębienia takie jak kaszel i ból gardła. Liść laurowy to nie tylko przyprawa, ale także remedium na wiele dolegliwości. Zwalcza stan zapalny i drobnoustroje, wzmacnia odporność i wspomaga trawienie. Wypróbuj prosty i szybki przepis na syrop z liści laurowych na kaszel i ból gardła.