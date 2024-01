Prasówka tygodniowa z 21.01.2024 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Dokładnie 108 dni pozostało maturzystom do egzaminu dojrzałości. W sobotni wieczór w Hotelu Łańcut maturzyści II LO w Łańcucie na sali balowej zatańczyli Poloneza. Były podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców. Nie zabrakło także tortu studniówkowego. Zobaczcie zdjęcia.

Tygodniowa prasówka 21.01.2024: 14.01-20.01.2024 Łańcut: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Ferie na Podkarpaciu. Co warto zobaczyć zimą? Wybraliśmy te atrakcje, które warto zobaczyć w 2024 roku. Te miejsca potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagających podróżników! Co warto zobaczyć zimą na Podkarpaciu? Niezwykłą popularnością w naszym regionie cieszy się w ostatnim czasie Rudawka Rymanowska. W tej niewielkiej osadzie można podziwiać lodospady, unikatową na skalę Polski atrakcję turystyczną. Co jeszcze skrywa woj. podkarpackie? Wyróżnia się m.in. liczne stoki narciarskie, lodowiska, zamki czy magiczne Bieszczady. Byliście już w tych miejscach?