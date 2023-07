Lipiec w Łańcucie: Przegląd prasy z czerwca 2023 w Łańcucie, najważniejsze informacje miesiąca

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Łańcuta najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła prowadząca „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza lubi Miss Polonia i modelka”?

Przegląd czerwca 2023 w Łańcucie: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Zobacz, jak się urządziła prowadząca „Pytania na śniadanie”. Sprawdź, jakie wnętrza lubi Miss Polonia i modelka Izabella Krzan to topowa gwiazda telewizji śniadaniowej w TVP. Regularnie pojawia się rano w wielu polskich domach w „Pytaniu na śniadanie”. Zaglądamy do przytulnego apartamentu modelki w centrum stolicy. Zobacz, gdzie gwiazda śniadaniówki uwiła swoje rodzinne gniazdko. Nowoczesne wnętrza robią na fanach Miss Polonii spore wrażenie! 📢 Dzięki inwestycji za 11,5 miliona złotych wody w Łańcucie nie zabraknie. Trwa budowa nowej nitki magistrali [WIDEO] W Łańcucie powstanie nowa, ponad 7-kilometrowa nitka magistrali wodociągowej. To zdecydowanie rozwiąże okresowy problem braku wody w mieście.

📢 Energetyczne "Powitanie Lata" w Villi Bolestraszyce koło Przemyśla [ZDJĘCIA, WIDEO] Na terenie Villi Bolestraszyce w gminie Żurawica odbyło się Powitanie Lata, które zgromadziło wielu mieszkańców powiatu przemyskiego i wielu gości z całej Polski.

Prasówka lipiec Łańcut: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników z Łańcuta. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Łańcucie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łańcuta, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 18.06 a 24.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najwięcej interwencji po nawałnicach strażacy mieli w powiecie rzeszowskim i łańcuckim”?

📢 Najwięcej interwencji po nawałnicach strażacy mieli w powiecie rzeszowskim i łańcuckim Już ponad 80 razy strażacy wyjeżdżali do usuwania skutków nawałnic. W powiecie łańcuckim strażacy pomagali w zabezpieczeniu uszkodzonego przez silny podmuch wiatru dachu domu jednorodzinnego. 📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 23-25 czerwca? Koncerty gwiazd, pikniki i wiele atrakcji! Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Radawy, Dni Sokołowa Małopolskiego, Dni Lubeni, Dni Jasła, Dni Cmolasu, Dni Ziemi Czudeckiej, Dni Kańczugi, Dni Gminy Zarzecze i Europejski Stadion Kultury w Rzeszowie. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Te dzieci z powiatu łańcuckiego zostały zgłoszone do akcji Uśmiech Dziecka - ZDJĘCIA Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu łańcuckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 Nowe świadectwa szkolne w 2023 roku. Wiemy, co się zmienia. Jak będą wyglądać świadectwa? Inne wzory świadectw i regulacje przejściowe Świadectwa szkolne nie będą wyglądały już tak, jak dotychczas. Minister edukacji podpisał rozporządzenie ws. świadectw, dyplomów państwowych i innych druków. Wiemy, jakie są najważniejsze zmiany w tym zakresie. Czy nowe świadectwa pojawią się już na zakończeniu roku szkolnego 2022/2023? Rozporządzenie weszło w życie 17 czerwca 2023 roku. Obowiązują jednak regulacje przejściowe.

📢 Zobacz jak przepięknie róże przyozdobiły przyzamkowy park i ogród Czerwone, różowe, żółte, herbaciane...Z każdym dniem jest ich coraz więcej i zachwycają gości spacerujących wokół łańcuckiego Zamku. - W Ogrodzie Różanym mamy ponad 20 gatunków, a w całym parku - jest ich ponad 100 - podaje Muzeum - Zamek w Łańcucie. - Zajrzyjcie więc do nas. Oczarują was nie tylko swoim wyglądem, ale również wonią, która przenika się z zapachem lipowych drzew. W czerwcu i lipcu do Parku Wewnętrznego zapraszamy od godz. 8 do 21. Ostatnie wejście o 20.15 - zachęca.

📢 Pan Stanisław z Łańcuta zbiera zabawki z czasów PRL. Zobacz jego niesamowitą kolekcję! [WIDEO] Pan Stanisław z Łańcuta w swojej kolekcji posiada przeszło tysiąc figurek z czasów PRL. Do tego zbiera samochodziki tzw. resoraki i ma ich około 80 sztuk z lat '80. Ponadto ma prawie pełną kolekcję Lego Zamki. Zbiera również trole i transformersy. Tych ostatnich ma blisko 500 sztuk. Zobaczcie wideo! 📢 Poparzyła się barszczem Sosnowskiego. Rana goi się trudno i długo. Uważajcie! Teraz niebezpieczny barszcz kwitnie | ZDJĘCIA,WIDEO Barszcz Sosnowskiego, potocznie nazywany Zemstą Stalina, został sprowadzony do Polski w latach 50. XX wieku. To był dar sowieckich uczonych. Zaczęto uprawiać go na paszę. Po upadku PGR-ów, roślina wymknęła się spod kontroli. Jest groźna dla zdrowia i życia ludzi. Bądźcie ostrożni, bo barszcz Sosnowskiego zaczyna kwitnąć. Są już poparzone osoby.

📢 Oszuści nadal żerują na seniorach. Ich ofiarami starsze kobiety z Rzeszowa i Łańcuta W tym tygodniu rzeszowscy policjanci trzykrotnie zostali powiadomieni o oszustach działających na szkodę osób starszych. Niestety, w dwóch przypadkach przestępcom udało się wyłudzić pieniądze, posługując się przy tym znaną dobrze już metodą "na wnuczka i na policjanta". Oszukana została także 85-latka z Łańcuta, która straciła wszystkie oszczędności.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 16-18 czerwca? Koncerty gwiazd, pikniki i wiele atrakcji! Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, Dni Pilzna i wiele innych ciekawych imprez. Szczegóły w naszej galerii.

📢 W święto Bożego Ciała będzie można zwiedzać Muzeum - Zamek w Łańcucie Muzeum - Zamek w Łańcucie zaprasza w czwartek do zwiedzania i podaje godziny. 📢 Renault Espace. Pierwsza jazda, wrażenia, ceny, wyposażenie, dane techniczne Renault Espace od początku swojej rynkowej kariery, która rozpoczęła się w 1984 roku i przez sześć generacji jest kontynuowana zupełnie nowym modelem, oferował nietuzinkowe rozwiązania z zakresu komfortu dla rodziny. Przesuwane siedzenia, dodatkowy rząd siedzeń, ogromna przestrzeń czy imponujący komfort. W okolicach Porto miałem okazję przejechać się najnowszą wersją, która… jest zdecydowanie mniejsza od poprzednika. Czy to ma sens?

📢 Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Łańcucie. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łańcuta, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.05 a 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Co jest najlepsze na kaca - Poradnik. Sposoby, od których kac nie będzie ci straszny, KROK PO KROKU. To pomoże po zakrapianej imprezie”?

Wojciech Szymaniak - Co dalej z olsztyńskimi szubienicami?