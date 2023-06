Prasówka 25.06.2023 z całego tygodnia w Łańcucie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Czerwone, różowe, żółte, herbaciane...Z każdym dniem jest ich coraz więcej i zachwycają gości spacerujących wokół łańcuckiego Zamku. - W Ogrodzie Różanym mamy ponad 20 gatunków, a w całym parku - jest ich ponad 100 - podaje Muzeum - Zamek w Łańcucie. - Zajrzyjcie więc do nas. Oczarują was nie tylko swoim wyglądem, ale również wonią, która przenika się z zapachem lipowych drzew. W czerwcu i lipcu do Parku Wewnętrznego zapraszamy od godz. 8 do 21. Ostatnie wejście o 20.15 - zachęca.

Pan Stanisław z Łańcuta w swojej kolekcji posiada przeszło tysiąc figurek z czasów PRL. Do tego zbiera samochodziki tzw. resoraki i ma ich około 80 sztuk z lat '80. Ponadto ma prawie pełną kolekcję Lego Zamki. Zbiera również trole i transformersy. Tych ostatnich ma blisko 500 sztuk. Zobaczcie wideo!