Prasówka z całego tygodnia 18.06.2023 w Łańcucie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, Dni Pilzna i wiele innych ciekawych imprez. Szczegóły w naszej galerii.

Na zakończenie oktawy Bożego Ciała, w czwartek ulicami osiedli Salezjańskie i Warczeńczyka przeszła procesja do czterech ołtarzy. Uroczystość rozpoczęła się mszą światową, której przewodniczył ks. prob. Bogdan Nowak SDB. Uroczystość uświetniła Salezjańska Orkiestra Dęta Augustino.

Dzieci i młodzież jak co roku bardzo chętnie przystąpiły do kolejnej edycji konkursu "Listy dla Ziemi", organizowanego przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

Do niecodziennego wypadku doszło we wtorek w godzinach porannych (ok. 8.30) na ul. Gen. Sikorskiego w Łańcucie. Przewróciła się przyczepa z kukurydzą. Zobaczcie zdjęcia!