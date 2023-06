Oszuści nadal żerują na seniorach. Ich ofiarami starsze kobiety z Rzeszowa i Łańcuta

Oddała wszystkie pieniadze, jakie miała w domu

Do pierwszego ze zdarzeń doszło po południu na osiedlu Baranówka. 81-letnia kobieta odebrała telefon. W słuchawce usłyszała głos zapłakanej kobiety, która miała być jej rzekomą wnuczką. Seniorka dowiedziała się od niej, że ta spowodowała wypadek - potrąciła kobietę na pasach, za co miala trafić do więzienia. Później telefon przejął mężczyzna. Powiedział, że jest policjantem i zażądał od seniorki 30 tys. złotych na kaucję. Kobieta nie dysponowała taką sumą, natomiast przyznała, że ma w domu 17 tys. złotych. Wedle instrukcji zapakowała gotówkę i przekazała nieznanemu mężczyźnie, który po jakimś czasie zapukał do jej drzwi.