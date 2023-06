Przegląd tygodnia z 4.06.2023 w Łańcucie. Najważniejsze wydarzenia od 28.05 do 3.06.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Oto najlepsze sposoby na kaca. Alkohol w dużych ilościach ma bardzo zły wpływ na zdrowie człowieka. Jeśli pić to z umiarem. A co gdy wypije się zbyt dużo? Na drugi dzień kac murowany. Jak sobie z nim poradzić? Podajemy najlepsze domowe sposoby na kaca - KLIKNIJ W GALERIĘ

32 lata temu papież Polak odwiedził Rzeszów, Przemyśl i Lubaczów. Wróćmy wspomnieniami do tych radosnych chwil…

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Tym razem, najwięcej atrakcji przygotowano dla dzieci, z okazji ich święta! Szczegóły w naszej galerii

Wyspy Kanaryjskie to idealny kierunek na wakacje, jeśli kochacie słońce, piasek i morze. Ale którą wyspę wybrać na pobyt? Na szczególną uwagę na pewno zasługuje Lanzarote – wyspa, która może was zaskoczyć swoimi krajobrazami i atrakcjami. Wybraliśmy 11 wyjątkowych atrakcji Lanzarote w sam raz na niezapomniany urlop czy wakacje. Przekonajcie się, co najbardziej warto zobaczyć i zrobić na tej unikalnej wyspie.

Jednym z istotnych zadań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Dlatego ZUS prowadzi wiele działań i projektów informacyjno-edukacyjnych, które budują społeczną świadomość – od najmłodszych obywateli po seniorów. W szkołach podstawowych realizowany jest „Projekt z ZUS”, a sztandarowym przedsięwzięciem angażującym uczniów szkół ponadpodstawowych są „Lekcje z ZUS”, które wieńczy ogólnopolska olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Za nami kolejna edycja „Lekcji z ZUS” oraz olimpiady, czas więc na krótkie podsumowanie.