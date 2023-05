Prasówka tygodniowa z 28.05.2023 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Łańcut, 28.05.2023. 21.05 - 27.05.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Jak długo trzeba czekać na wizytę do gastroenterologaw Łańcucie? Przedstawiamy listę ośrodków, gdzie dostaniesz się do lekarza najszybciej na NFZ w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Sprawdź proponowane przez nas miejsca, by nie czekać na wizytę do gastroenterologa zbyt długo. Gdzie w Łańcucie dostaniesz się do gastroenterologa najszybciej?

Na trasie S7 w okolicach miejscowości Białobrzegi w województwie mazowieckim, zostały zamontowane urządzenia odcinkowego pomiaru prędkości. To tylko jeden z 39 nowych punktów pomiaru prędkości. Czy urządzenia rejestrują już wykroczenia kierowców?