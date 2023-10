Przegląd tygodnia z 8.10.2023 w Łańcucie. Najważniejsze wydarzenia od 1.10 do 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łańcuta, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 1.10 a 7.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Styl japandi jest teraz najmodniejszy. Zobacz, jak pięknie można urządzić mieszkanie w bloku. Wyjątkowe wnętrza stylistki Dawida Podsiadło”?

Przegląd tygodnia: Łańcut, 8.10.2023. 1.10 - 7.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Styl japandi jest teraz najmodniejszy. Zobacz, jak pięknie można urządzić mieszkanie w bloku. Wyjątkowe wnętrza stylistki Dawida Podsiadło Beż we wnętrzu zawsze się sprawdzi i potrafi zachwycić. Zobacz, jak pięknie wykorzystano tę barwę w mieszkaniu urządzonym w modnym stylu japandi. Zajrzy do ciepłego wnętrza w minimalistycznym wydaniu. Zapraszamy do domu Magdy Jagnickiej – stylistki najnowszej płyty Dawida Podsiadło „Lata dwudzieste”. Tak wyjątkowo możesz urządzić swoje mieszkanie w bloku. Zainspiruj się eleganckimi wnętrzami, gdzie od progu czujesz domowy klimat. 📢 To prawdopodobnie najpiękniejsze widoki wczesnej jesieni na Podkarpaciu [ZDJĘCIA] Wczesna jesień to dla wielu osób najpiękniejsza część roku. Przyroda przybiera wtedy różne barwy, które niemal codziennie się zmieniaja.

📢 Premiery Disney Plus – październik 2023. Loki, horrory i kreskówki w jednym. Dobry miesiąc dla tych, którzy lubią się bać Disney Plus ogłosił listę produkcji, które trafią na platformę w październiku 2023. Trzeba przyznać, że szczególne powody do zadowolenia mają fani produkcji grozy. Znajdzie się też jednak coś dla fanów muzyki oraz kreskówek Disneya. Sprawdźcie szczegóły.

Tygodniowa prasówka 8.10.2023: 1.10-7.10.2023 Łańcut: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Co zrobić, by lawenda przetrwała zimę? Jeśli pozostawisz ją samą sobie – nie dotrwa wiosny. W taki sposób o nią zadbasz Lawenda to coraz bardziej modna i popularna roślina. Uprawiamy ją nie tylko w ogrodach, ale też w doniczkach, na balkonach i tarasach. Jest wspaniałą ozdobą latem, ale jesienią często pojawia się pytanie – co z nią zrobić? Sprawdź, jak zadbać o lawendę w doniczce, by zniosła zimę.

📢 Trójsklepka kwitnie późną jesienią. Polecamy „ropuszy storczyk” i radzimy, jak uprawiać tę oryginalną roślinę w ogrodzie Trójsklepka owłosiona nie jest bardzo popularna, ale warto na nią zwrócić uwagę. Ma bardzo ciekawe kwiaty i kwitnie nawet w listopadzie. Bywa nazywana ropuszym storczykiem i żabią lilią, bo przypomina zarówno storczyki, jak i lilie. Piszemy, jak uprawiać trójsklepkę i jakie warunki jej zapewnić. 📢 Zagrała w „Trędowatej”, kończy właśnie 80 lat. Elżbieta Starostecka od ponad pół wieku jest w szczęśliwym związku Elżbieta Starostecka przywodzi na myśl bohaterki delikatne i eteryczne, a zarazem piękne. Filmy z jej udziałem, jak „Trędowata” i „Noce i dnie” cieszyły się niegdyś ogromną popularnością, a sama aktorka zdobyła ogromną sympatię widzów. Choć nie zależało jej na sławie, nie uniknęła popularności. Od lat prowadzi szczęśliwe życie u boku ukochanego męża Włodzimierza Korcza.

📢 Weekendowe imprezy na Podkarpaciu. Gdzie warto się wybrać w dniach 6-8 października? Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. XVIII Jesienna Giełda Ogrodnicza w Boguchwale, Święto Parku w Łańcucie, 1. Festiwal Podróżniczy w Przemyślu, Stalowowolskie Balonowe Babie Lato, Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Klasztorze w Borku Starym czy Beskidzkie Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Dukli. Szczegóły w naszej galerii. 📢 Tych kwiatów nie może zabraknąć na wiosennej rabacie. Zobacz, jak uprawiać irysy żyłkowane i kiedy je posadzić Irysy żyłkowane to piękne i oryginalne kwiaty, które kwitną bardzo wczesną wiosną. Należą one do roślin cebulowych i jeśli chcemy, by ozdobiły nasz ogród wiosną, trzeba je posadzić w odpowiednim terminie. Musimy też zapewnić im dobre warunki uprawy. Sprawdź, jak wyglądają irysy żyłkowane, kiedy je sadzić i jak o nie zadbać.

📢 Prasówka z całego tygodnia 1.10.2023 w Łańcucie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łańcuta, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.09 a 30.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Obchody święta WOT w Rzeszowie. Wziął w nich udział prezydent Polski Andrzej Duda [ZDJĘCIA, WIDEO]”? 📢 "Weekend seniora z kulturą" w zamku w Łańcucie [WIDEO, ZDJĘCIA] Jest to ogólnopolska akcja ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.W ramach akcji seniorzy 60+ mogą zwiedzić cztery ekspozycje muzeum w promocyjnej cenie.

