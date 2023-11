Prasówka z całego tygodnia 19.11.2023 w Łańcucie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Co nosić zimą zamiast czapki? Możliwości jest wiele. Zobacz modne alternatywny do ciepłych nakryć głowy, które je z powodzeniem zastąpią. Będziesz wyglądała w nich świetnie, a przy okazji nie zepsujesz swojej fryzury.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Odbędą się m.in. Świąteczne Targi Książki w Rzeszowie, Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Rzeszowie, 60-lecie Hali Sportowej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, II. Boreckie Zaduszki Jazzowe, Sarzyńskie Pierożyce. Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Grudzień 2023, pełen świątecznego klimatu, to nie tylko czas jarmarków bożonarodzeniowych i tradycyjnych przygotowań. Dla tych, którzy pragną przeżyć nieco inne święta, proponujemy 5 nietypowych festiwali w Europie, które dostarczą niezapomnianych wrażeń.

Od tygodnia trwa protest przewoźników na granicy. M.in. blokowana jest droga dojazdowa do polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej.

Urząd Gminy w Żurawicy zachęca twórców, rękodzielników, producentów żywności do bezpłatnego wystawienia swoich produktów podczas Kiermaszu Bożonarodzeniowego.

Spektakle teatralne, publikacje, zwiedzanie muzeum i skansenu w Markowej to tylko niektóre elementy projektu pn. „Wzór odwagi: historia rodziny Ulmów” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Współpracy i Rozwoju wspólnie z markowskim muzeum. We wtorek, 14 listopada w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów odbyła się jego krótka prezentacja.

Już po raz 12. w Czarnej koło Łańcuta odbył się spacer patriotyczny w ramach obchodów święta odzyskania niepodległoci.

Co roku 11 listopada w gminie Medyka bardzo podniośle obchodzone jest Święto Niepodległości. Za każdym razem jest to okazja do wspólnego świętowania tak ważnego wydarzenia w dziejach Polski.