Prasówka tygodniowa z 12.11.2023 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Horoskop dzienny na piątek 10 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

W sobotę 11 listopada obchodzimy Święto Niepodległości. W całym kraju odbędą się uroczystości o charakterze narodowym, na ulice miast z pewnością wyjdzie wielu Polaków. Tego dnia zaplanowano szereg patriotycznych atrakcji. Jaka będzie pogoda? Czy trzeba szykować parasol? Sprawdzamy, jaki będzie nadchodzący weekend.

Lejkowiec dęty to jeden z bardziej nietypowych grzybów jadalnych. Jego wygląd i kolor czasem odstrasza, ale to wyjątkowo smaczne grzyby, a w dodatku trudno je pomylić z innymi. Grzybiarze zachwalają ich smak, a wielbiciele pierogów z grzybami zacierają ręce. Zobacz, jak wyglądają lejkowce dęte, gdzie rosną te grzyby i co z nich zrobić.