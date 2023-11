Prasówka z października 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Łańcucie? Bądź na bieżąco

Stroiki z chryzantem na cmentarz to piękna dekoracja na Wszystkich Świętych. Te wyjątkowe jesienne kwiaty stanowią dla nas symbol tego ważnego święta. Stroikami na cmentarz z chryzantem ozdabiamy groby bliskich i przyjaciół na 1 listopada i Dzień Zaduszny. Podpowiadamy, jak elegancko udekorować groby na Wszystkich Świętych – zobaczcie zdjęcia!

Po kilkuletnich staraniach rodzinie udało się sprowadzić do Polski szczątki por. Kazimierza Feliksa Wiśniewskiego ps. Norwid, zakatowanego przez gestapo w lutym 1944 roku w Kowlu (obecnie Ukraina). Podczas II wojny światowej został pochowany po kryjomu, tylko w obecności księdza, żony i jej siostry. Dopiero po kilkudziesięciu latach doczekał się godnego pogrzebu.

Jesień niespiesznie przechadza się po naszym parku. Choć wiele drzew ma jeszcze zielone liście, a w ogrodach kwitną kwiaty, w trakcie spaceru można jednak dostrzec kolorowe oznaki obecnej pory roku. Zajrzyjcie więc do nas na jesienny, słoneczny spacer. Zapraszamy - zachęca Muzeum - Zamek w Łańcucie.

Polska Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych, co pozwala nam poznać skład posłów z Podkarpacia w Sejmie. Zjednoczona Prawica zdobyła na Podkarpaciu 16 mandatów, Koalicja Obywatelska 5, Trzecia Droga 3 i Konfederacja 2. Poznajcie wszystkich posłów z naszego regionu i zobaczcie, ile głosów na nich oddano!

W niewielkim stopniu zmieniła się przedwojenna architektura uzdrowiska w Iwoniczu - Zdroju. Nadal zachwyca swoim pięknym. Najlepiej widać to przy porównaniu archiwalnych i współczesnych fotografii.

Jak informuje KWP, Sąd Rejonowy w Łańcucie zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt wobec 39-letniego mieszkańca Rzeszowa. Mężczyzna jest podejrzany o rozboje oraz groźby wobec dwóch kobiet, do których doszło początkiem października w Łańcucie.

Poprzez formularz uruchomiony na stronie internetowej każdy może złożyć intencję poprzez błogosławioną Rodzinę Ulmów z Markowej. W każdy wtorek w intencjach wpisywanych i przesyłanych do nas za pośrednictwem strony ulmowie.pl będzie odprawiana msza święta.

W niedzielę, 8 października, odbyło się Święto Parku w Muzeum-Zamek w Łańcucie. To historyczny piknik rodzinny z atrakcjami dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zobaczcie zdjęcia!

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. X Challenge (walki robotów) w Rzeszowie, Festiwal Jesiennych Kolorów w Dębicy, Dynia Fest w Baszni Dolnej, Pokaz "Bright Future" Gosi Baczyńskiej w Rzeszowie czy też Zakończenie Sezonu Motocyklowego w Rudniku nad Sanem. Szczegóły w naszej galerii.

Jesteśmy dzisiaj jedyną tak naprawdę polską siłą. Polską siłą, która może Polskę dalej zmieniać i udowodniła to w ciągu tych 8 lat i może udowadniać dalej pod warunkiem, że to gigantyczne kłamstwo, to które pozwoliło im wygrać w 2007 roku, nie pozwoli im wygrać po raz kolejny – mówił w niedzielę w Rzeszowie prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.