Prasówka z całego tygodnia 1.10.2023 w Łańcucie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Matematyka finansowa to kierunek interdyscyplinarny. Studiowanie jej na London School of Economics (LSE), jednej z najlepszych uczelni na świecie, wymaga nie tylko świetnych wyników w nauce, ale i spełnienia wielu warunków. Począwszy od pokonania kilkuset kandydatów z całego świata, bo na jedno miejsce przypada 25 aplikujących. Ale, jak mówi Arkadiusz Melon, obecnie już absolwent LSE: „niemożliwe nie istnieje”. O niełatwej drodze, pasji, przełamywaniu stereotypów, wielu zwrotach akcji i odwadze do zadawania pytań, rozmawiamy z pierwszym i zarazem jedynym Polakiem, który ukończył studia magisterskie z matematyki finansowej na London School of Economics.