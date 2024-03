Prasówka z lutego 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 lutego chwilę przed godz. 15 na drodze krajowej nr 28 w Leszczawie Dolnej (gm. Bircza) w powiecie przemyskim. Na "zakręcie śmierci" ciężarówka z drewnem wypadła z drogi.

To nie przypadkowy człowiek, lecz były ZOMO-wiec i milicjant pytał goszczącego w Leżajsku Jarosława Kaczyńskiego "gdzie jest wrak ze Smoleńska?". Jacek Mykita to były funkcjonariusz służb specjalnych z Przemyśla, który karierę w służbach mundurowych zaczynał w czasach PRL. Jeszcze więcej informacji o Mykicie podał na portalu X historyk prof. Sławomir Cenckiewicz.

Do kalendarzowej wiosny zostało jeszcze kilkadziesiąt dni, a w parku przy Muzeum-Zamku w Łańcucie zaczynają kwitnąć już krokusy, przebiśniegi i bratki. Zobaczcie zdjęcia!

Policjanci zatrzymali kierowcę, który mając ponad 1,5 promila usiadł za kierownicę samochodu dostawczego. Pijany mężczyzna wiózł swojego nastoletniego syna. Teraz mężczyźnie grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

Wybory do rady gminy to fundament samorządności lokalnej, pozwalający mieszkańcom na realny wpływ na decyzje dotyczące ich najbliższego otoczenia. W Polsce, wybory te charakteryzują się powszechnością, co oznacza, że prawo do głosowania mają wszyscy pełnoletni obywatele zamieszkujący dany obszar. Równość wyborów gwarantuje, że każdy głos ma tę samą wartość, co podkreśla demokratyczny charakter procesu wyborczego. Bezpośredniość oznacza, że wyborcy osobiście wybierają swoich przedstawicieli, a tajność głosowania zapewnia wolność wyboru bez obaw o naciski czy konsekwencje. Te zasady są kluczowe dla zachowania poprawności procesu wyborczego i zaufania publicznego do instytucji samorządowych.