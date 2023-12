Przegląd tygodnia z 31.12.2023 w Łańcucie. Najważniejsze wydarzenia od 24.12 do 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Łańcut, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Trwają końcowe prace wykończeniowe w Gminnym Żłobku Samorządowym w Czarnej. Budynek ma już dokumenty pozwalające na użytkowanie go. W marcu planowane jest otwarcie żłobka. Planowana liczba dzieci, które będą przyjęte do placówki to 57 dzieci. Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 7 mln zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 95%. Gmina pozyskała również środki z programu Maluch+ na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania żłobka.

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.