Przegląd prasy z tygodnia 24.03.2024. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Łańcut, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Produkty do skóry twarzy, które można z powodzeniem wykorzystać do włosów? Brzmi jak plan idealny! Nie dość, że taka opcja jest niezwykle praktyczna, to jednocześnie skuteczna i łaskawa dla naszego portfela. Dermatolog podpowiada, które z kosmetyków, znajdujących się niejednej kobiecej łazience, mogą mieć też drugie zastosowanie.

Wybory samorządowe w Polsce odbędą się już niedługo. Przeczytaj, kto jest kandydatem na wójta i do rady gminy z okręgów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kto pojawił się na listach wyborczych? Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje.