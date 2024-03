Tradycyjny Kiermasz Wielkanocny w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej - galeria zdjęć

Tradycja Kiermaszu Wielkanocnego w Medyni Głogowskiej

Jak co roku, Ośrodek Garncarski w Medyni Głogowskiej w powiecie łańcuckim otwiera swoje drzwi dla zwiedzających na doroczny Kiermasz Wielkanocny. Ten tradycyjny event jest nie tylko okazją do zaopatrzenia się w oryginalne ozdoby wielkanocne, ale również świetną możliwością na spędzenie czasu z rodziną, podziwiając lokalne rzemiosło i ucząc się nowych umiejętności.

Atrakcje manualne na Kiermaszu Wielkanocnym w Ośrodku Garncarskim

Kiermasz Wielkanocny w Ośrodku Garncarskim w Medyni Głogowskiej to wydarzenie, które łączy tradycję z nowoczesnym podejściem do świętowania Wielkanocy. Wypełnione rodziną, radością i kreatywnością, to miejsce staje się co roku must-visit dla wszystkich, którzy chcą na chwilę oderwać się od codzienności i cieszyć się magią świąt.