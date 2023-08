Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Oczyszczalnia ścieków w Żołyni powstała początkiem lat dwutysięcznych i na chwilę obecną jej moce przerobowe są niewystarczające dla całej gminy. Skutkiem tego było nie udzielanie pozwoleń na nowe wpięcia się do sieci kanalizacyjnej w przypadku nowobudowanych domów. Dlatego gmina przystąpiła do modernizacji obiektu.

Około 25 tys. pielgrzymów będzie uczestniczyło 10 września we mszy św. beatyfikacyjnej rodziny Ulmów w Markowej. Wydarzeniu będzie towarzyszyło wiele świeckich obchodów.

W gminie Łańcut prowadzona jest modernizacja 7 stadionów piłkarskich. Prace polegają na pielęgnacji płyty boiskowej, dosiewaniu traw, nawożeniu. Ponadto dobudowywane są brakujące ogrodzenia i łapacze piłek oraz oświetlenie. Wartość projektu to 1,2 mln zł. Jest on finansowany w połowie przez gminę,a druga pochodzi z programu Sportowa Polska. Zobaczcie zdjęcia i wideo

Właściciele domów już od kilku dni żyją informacją, że za zbieranie deszczówki, rząd chce im zapłacić 6000 zł. Nabór wniosków rozpoczął się 3 sierpnia i potrwa do wyczerpania środków finansowych na ten cel, które opiewają na sumę 130 ml zł. Dowiedz się, w jaki sposób utworzyć na terenie swojej nieruchomości system zatrzymywania wód opadowych oraz jakie kroki podjąć, aby dostać dofinansowanie do projektu. Dlaczego zbieranie deszczówki jest tak ważne? Dowiesz się tego z naszego poradnika.

Ponad 4 godziny zablokowana była autostrada A4 w kierunku granicy w Korczowej po tragicznym w skutkach wypadku, do którego doszło we wtorek po godz. 22 w Pawłosiowie (odcinek W. Jarosław Zachód - W. Jarosław Wschód). W zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, a kolejna została ranna.

Jarosławscy policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło dziś w nocy, na autostradzie A4 na wysokości Pawłosiowa. Kierujący audi 86-latek jadąc autostradą pod prąd, zderzył się z hyundiem. Pomimo przeprowadzonej reanimacji, życia kierującego hyundaiem 42-letniego mieszkańca Rzeszowa nie dało się uratować. 86-latek z obrażeniami został przewieziony do szpitala.

W Markowej w piwnicach Ośrodka Zdrowia powstał Klub Seniora prowadzony przez tutejszy GOPS. Gmina pozyskała 50 proc. dofinansowania na remont i przystosowanie obiektu. Całkowity Koszt projektu wynosi przeszło 270 tys. zł. Seniorzy są dowożeni z miejsca zamieszkania do klubu, a po zajęciach odwożeni do domów. W ramach klubu seniorzy otrzymują obiad, serwis kawowy. Podczas pobytu mają różnego rodzaju zajęcia. Od fizjoterapii po zajęcia manualne. Jest też psycholog do dyspozycji podopiecznych. Dodatkowo. w ramach projektu. zatrudniono 10 dodatkowych osób, które opiekują się seniorami w miejscu ich zamieszkania. Zobacz wideo!