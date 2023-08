Przegląd prasy z tygodnia 6.08.2023. Co działo się w Łańcucie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Piłkarze grającego w lidze okręgowej Włókniarza Rakszawa już od września będą mogli korzystać z nowego stadionu, niespotykanego na tym poziomie rozgrywek. Wart 12 milionów złotych obiekt będzie służył także młodzieży z terenu całej gminy.

Demencja to nie tylko zapominanie, gdzie leżą klucze. To poważne i uciążliwe schorzenie, które doskwiera też bliskim chorych. Choć nie ma leku na demencję, to pewne zmiany w stylu życia mogą pomóc zapobiec rozwojowi choroby i korzystnie wpłynąć na mózg. Poznaj 5 sposobów na demencję, które możesz wprowadzić do swojej codziennej rutyny już dzisiaj.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łańcuta, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 23.07 a 29.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Juka w ogrodzie przekwitła? Sprawdź, co z nią teraz trzeba zrobić. Radzimy też, jak samemu rozmnożyć te piękne rośliny”?