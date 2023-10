Prasówka z całego tygodnia 15.10.2023 w Łańcucie. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Łańcut, 15.10.2023. 8.10 - 14.10.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach znajdujące się niedaleko Przemyśla zaprasza do odwiedzin. W dniach roboczych od godziny 9 do 18, natomiast w soboty, niedziele i święta od 10 do 18. Ceny biletów: normalny - 20 zł, ulgowy - 12 zł (emeryci, studenci, młodzież szkolna).

Wybory parlamentarne 2023 będą inne niż dotychczas. Wszystko za sprawą przyjętej na początku roku nowelizacji Kodeksu wyborczego. Wzięcie udziału w głosowaniu ma być dużo bardziej przystępne dzięki znaczącemu zwiększeniu liczby obwodowych komisji wyborczych. Znajdź swój lokal wyborczy.