Tygodniowy przegląd prasy 7.05.2023: Łańcut, 30.04-6.05.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ciekawych wydarzeń! Specjalnie dla was zebraliśmy przegląd różnych eventów. Szczegóły w naszej galerii lub w rozpisce poniżej!

Giełda Wschód w Skołoszowie odbywa się w każdą sobotę na placu tuż obok autostradowego Węzła Przemyśl. 6 maja na bazarze pojawiło się dużo kupujących, a i samego towaru było sporo. Dużym powodzeniem wśród klientów cieszyły się m.in. wiosenne ubrania, narzędzia do ogrodu, drzewka, nasiona i sadzonki, warzywa, a także kosiarki i rowery. Zobaczcie zdjęcia!

We wtorek 2 maja w Muzeum-Zamku w Łańcucie zorganizowano akcję pod szyldem Nocy Muzeów. Za symboliczną złotówkę można było zwiedzić zamkowe I piętro i obejrzeć m.in. czasową wystawę XVII-wiecznej porcelany, która w przeszłości należała do króla Jana III Sobieskiego. Chętnych nie brakowało. Zobacz naszą fotorelację i wideo!

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB128XU - 10.61" - 4/64GB - LTE -...

Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) TB125FU - 10.61" 3/32GB - Wi-Fi -...

Tygodniowa prasówka 7.05.2023: 30.04-6.05.2023 Łańcut: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To jedna z największych atrakcji w górach. Podczas majowego weekendu kursuje na trasie z Majdanu do Balnicy. Gości nie brakuje, co dobrze zapowiada letni sezon turystyczny.