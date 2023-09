Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Łańcut, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

Planowany termin zakończenia robót to połowa listopada 2023 roku. Wykonanie tych fragmentów chodników wraz z kładkami nad potokiem Terliczka oraz przy starym Wisłoku pozwoli na skomunikowanie chodnikami całej miejscowości Krzemienica i praktycznie całej Czarnej, wzdłuż drogi 881. Zapewni to poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Całość inwestycji realizowana i finansowana jest przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Zobacz zdjęcia i wideo

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

W uroczystościach beatyfikacji rodziny Ulmów bierze udział m.in. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Zapytaliśmy go o przesłanie dzisiejszego wydarzenia

Po uroczystościach beatyfikacyjnych w Markowej, prezydent Polski Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornahauser-Dudą złożyli kwiaty na Cmentarzu Ofiar Nazizmu Niemieckiego we wsi Jagiełła-Niechciałki w gminie Tryńcza. Znajdują się tutaj szczątki Żydów zamordowanych wraz z Ulmami przez Niemców.

Józef i Wiktorię Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali włączeni do grona błogosławionych. Eucharystii w Markowej przewodniczył wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

30 tysięcy wiernych z Polski, Litwy, Ukrainy i USA uczestniczy w mszy beatyfikacyjnej Józefa i Wiktorii Ulmów oraz ich siedmiorga dzieci. Nabożeństwu przewodniczy wysłannik papieża, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semeraro.

Zapytaliśmy przybyłych do Markowej pielgrzymów, dlaczego postanowili wziąć udział osobiście w beatyfikacji rodziny Ulmów i co oznacza dla nich to wydarzenie. Zobaczcie materiał wideo.

W sobotę wieczorem, w miejscu niedzielnej beatyfikacji rodziny Ulmów, odbył się koncert "Nie ma większej miłości". Zaprezentowano piosenki, materiały filmowe i graficzne, w tym fotografie autorstwa Józefa Ulmy oraz świadectwa rodzin ratujących Żydów.