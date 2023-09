Tygodniowy przegląd prasy 10.09.2023: Łańcut, 3.09-9.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

24 marca 1944 roku krzyczał: „patrzcie jak giną polskie świnie!”. 14 lat później, słysząc wyrok śmierci, płakał. Żandarm Józef Kokot był jedynym bezpośrednim sprawcą zbrodni w Markowej, który odpowiedział za to przed sądem.

Ta beatyfikacja jest rzeczywiście wyjątkowa. Po pierwsze, na ołtarze zostaje wyniesiona razem cała dziewięcioosobowa rodzina. Po drugie, niesamowitym precedensem jest to, że w gronie błogosławionych znajdzie się siódme dziecko Józefa i Wiktorii, które podczas egzekucji zaczęło dopiero opuszczać jej łono.

Polskich piłkarzy na Stadionie Narodowym w Warszawie do walki zagrzewała spora grupa kibiców z Medyki. Wyjazd na mecz zorganizowało Gminne Centrum Kulturalne, a był on możliwy dzięki 50 darmowym biletom przekazanym przez senatora Mieczysława Golbę, prezesa Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej i wiceprezesowi Polskiego ZPN ds. zagranicznych.

Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej w miejscowości Czarna w pow. łańcuckim. Nowy fragment powstaje od mostu na Wisłoku w stronę Urzędu Gminy. Wykonywany jest pierwszy odcinek inwestycji o długości 380 m. Koszt aktualnego etapu to ponad 800 tys. zł z czego 600 tys. pochodzi budżetu gminy Czarna. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2023 r.

Zdjęcia do ekranizacji powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego, w reżyserii Jerzego Antczaka, powstawały w Zamku Książ w Wałbrzychu, Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, Muzeum Zamku w Gołuchowie i w Muzeum-Zamku w Łańcucie. Wnętrza łańcuckiej rezydencji można znaleźć w scenach przedstawiających: gabinet marszałka Fürstenberga, korytarze zamku drezdeńskiego, pałac hrabiny Cosel, a także uczty królewskie.

Zawilce japońskie to piękne rośliny, które kwitną późnym latem i jesienią. Są okazałe i mają duże kwiaty. Nie są trudne w uprawie, ale trzeba im zapewnić odpowiednie warunki, bo inaczej nie będą dobrze kwitnąć. Podpowiadamy, jak uprawiać zawilce japońskie i czego potrzebują te rośliny. Polecamy też piękne odmiany, które ozdobią ogród.

Prof. dr hab. Jan Draus oraz dr hab. Dariusz Iwaneczko są autorami książki "Z Przemyśla do wielkiej polityki. Biografia polityczna Marka Kuchcińskiego”. Premiera wydawnictwa odbyła się podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

W sobotę 2 września w miejscowości Albigowa oficjalnie zostało oddane do użytku nowe przedszkole. Budynek powstał przy szkole podstawowej. Koszt inwestycji wyniósł blisko 4,5 mln zł i całość pochodziła z budżetu gminy Łańcut.

Już od niespełna miesiąca w łańcuckim ratuszu trwają konsultacje społeczne, dotyczące projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Łańcuta na lata 2023-2030”. Mieszkańcy skarżą się, że mało kto o nich wie - na domiar złego prowadzone są w godzinach, kiedy większość z nich pracuje.

4 września została oficjalnie oddana do użytku hala sportowa przy szkole w Rogóżnie. Wcześniej szkoła nie posiadała wymiarowej hali sportowej. Nowy obiekt to pełnowymiarowe boisko do koszykówki, siatkówki czy piłki halowej. Dodatkowo w hali znajduje się ścianka wspinaczkowa.

Prognozy demograficzne dla Polski i osobno każdego z województw są fatalne. GUS opracował właśnie najnowszą, do 2060 roku, uwzględniającą wyniki Narodowego Spisu Powszechnego 2021.