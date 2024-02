Prasówka ze stycznia 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Jedna osoba trafiła do szpitala na badania po wypadku na autostradzie A4 w miejscowości Mirocin w powiecie przeworskim. Tuż przed północą na zjeździe z A4 na DK 94, ukraiński autokar uderzył w poduszkę zderzeniową, a następnie przebił bariery i wjechał do głębokiego rowu.

Dokładnie 108 dni pozostało maturzystom do egzaminu dojrzałości. W sobotni wieczór w Hotelu Łańcut maturzyści II LO w Łańcucie na sali balowej zatańczyli Poloneza. Były podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz rodziców. Nie zabrakło także tortu studniówkowego. Zobaczcie zdjęcia.

Gdzie w województwie podkarpackim dokonywanych jest najmniej przestępstw? Zobacz TOP 10 najbezpieczniejszych miast w regionie. W spisie przedstawiono liczbę przestępstw w danym mieście stwierdzonych na 1000 mieszkańców.

Ferie na Podkarpaciu. Co warto zobaczyć zimą? Wybraliśmy te atrakcje, które warto zobaczyć w 2024 roku. Te miejsca potrafią zachwycić nawet najbardziej wymagających podróżników! Co warto zobaczyć zimą na Podkarpaciu? Niezwykłą popularnością w naszym regionie cieszy się w ostatnim czasie Rudawka Rymanowska. W tej niewielkiej osadzie można podziwiać lodospady, unikatową na skalę Polski atrakcję turystyczną. Co jeszcze skrywa woj. podkarpackie? Wyróżnia się m.in. liczne stoki narciarskie, lodowiska, zamki czy magiczne Bieszczady. Byliście już w tych miejscach?