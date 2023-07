Prasówka tygodniowa z 23.07.2023 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Łańcut, 23.07.2023. 16.07 - 22.07.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Nowo powstająca droga łącząca miejscowość Albigowa z gminą Markowa w pow. łańcuckim będzie miała długość około 3 km. Całkowity koszt inwestycji zamknie się w granicy 7 mln zł z czego 60 proc. to środki państwowe. Dzięki inwestycji czas dojazdu z Albigowej do Markowej skróci się z 15 minut do 5.

Z Domu Pomocy Społecznej w Łańcucie zaginął jeden z jego podopiecznych. Od rana trwały poszukiwania.

Sztuczna inteligencja zmieniła postacie z Wiedźmina w kultowe lalki Barbie. Wszystko z okazji premiery filmu aktorskiego o słynnych lalkach oraz nowego sezonu serialu Netflix. Pomysł nieco kuriozalny, ale działa i takie lalki z pewnością znalazłyby wielu amatorów. Przekonajcie się sami.