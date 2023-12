Prasówka tygodniowa z 17.12.2023 w Łańcucie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W piątek ok. godz. 16.20 w Przeworsku, na drodze krajowej nr 94, kierowca autobusu wjechał w tył ciężarówki, która zaparkowana była na poboczu trasy. Oprócz kierowcy, który z obrażeniami trafił do szpitala, w autobusie nie było pasażerów.

Na wielu wigilijnych stołach nie może zabraknąć karpia. Chociaż promuje się go w niektórych regionach przez cały rok, to jemy go przede wszystkim na święta Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że w nieodległej przyszłości może to być trudno dostępny rarytas. Już od kilku lat można zauważyć, że cena karpia rośnie, a spada jego produkcja. Dlaczego tak się dzieje?