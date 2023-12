Prasówka z listopada 2023. Sprawdź, co działo się w Łańcucie. Czy jesteś na bieżąco?

Konferencja Edukacyjna - innowacje w edukacji w Łańcucie. Konferencja poświęcona nowym technologiom, które można wykorzystać w procesie nauki. Oprócz paneli dyskusyjnych poświęconych m.in. robotyce, zagrożeń płynących z sieci ważną rzecz stanowił temat sztucznej inteligencji. Konferencji towarzyszyły zajęcia skierowane do młodzieży - symulatory, konstruowanie robotów, drukowanie 3d.

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

wysokiej jakości etui typu plecki do iphone xr wyk...

karl lagerfeld - saffiano plaque collection to wyj...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników z Łańcuta. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Odbędą się m.in. Koncert Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Ukrainy w Sanoku, Kiermasz Kultury Wołoskiej w Bukowsku, V Spotkania Teatralne w Cisnej, Katarzynki 2023 - IX Powiatowy Przegląd Taneczny w Przeworsku, Gala z okazji 100-lecia LKS-u Błażowianka Błażowa, Koncert Finałowy IX Podkarpackiej Jesieni Jazzowej. Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

W okolicach Olchowca w Beskidzie Niskim w minioną niedzielę, 19 listopada, został zastrzelony wilk. Najprawdopodobniej stało się to podczas zbiorowego polowania. Sprawę prowadzi policja.

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Odbędą się m.in. Świąteczne Targi Książki w Rzeszowie, Międzynarodowa Wystawa i Giełda Biżuterii i Minerałów w Rzeszowie, 60-lecie Hali Sportowej Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Podkarpacki Bazarek w Boguchwale, II. Boreckie Zaduszki Jazzowe, Sarzyńskie Pierożyce. Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Szczegóły w naszej galerii.

Brakuje ci w domu miejsca na kominek? A może nie możesz jak go zamontować, bo masz mieszkanie w bloku? Mamy na to świetne rozwiązanie. Wystarczy zaaranżować w salonie portal kominkowy, który będzie jego nietuzinkową ozdobą. Zobacz w galerii zdjęć, jak pięknie można zaaranżować atrapę kominka. Stwórz w domu wyjątkową dekorację na Boże Narodzenie.

Spektakle teatralne, publikacje, zwiedzanie muzeum i skansenu w Markowej to tylko niektóre elementy projektu pn. „Wzór odwagi: historia rodziny Ulmów” realizowanego przez Stowarzyszenie Forum Współpracy i Rozwoju wspólnie z markowskim muzeum. We wtorek, 14 listopada w Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Błogosławionej Rodziny Ulmów odbyła się jego krótka prezentacja.

Już po raz 12. w Czarnej koło Łańcuta odbył się spacer patriotyczny w ramach obchodów święta odzyskania niepodległoci.

Co roku 11 listopada w gminie Medyka bardzo podniośle obchodzone jest Święto Niepodległości. Za każdym razem jest to okazja do wspólnego świętowania tak ważnego wydarzenia w dziejach Polski.

W Restauracji 4 U w Kańczudze w ramach zajęć promujących aktywny tryb życia dla seniorów uczestniczących w cyklicznym projekcie Akademia Bezpiecznego Seniora zostały zorganizowane zajęcia rekreacyjno–taneczne, które poprowadziła Alicja Geroń – Sierżęga, instruktorka i choreograf tańca towarzyskiego i użytkowego oraz właścicielka Szkoły Tańca Shantel w Rzeszowie.

W niedzielę, 5 listopada po godz. 18 nad Podkarpaciem pojawiło się niesamowite zjawisko - zorza polarna. Mieszkańcy regionu nadesłali nam mnóstwo pięknych zdjęć.