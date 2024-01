Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Łańcucie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Towarzyszące Orszakowi Trzech Króli jasełka w Małkowicach w gminie Orły należą do najciekawszych w naszym regionie. Jest walka aniołów z diabłami i karczma Rzym, w której za chwilowe przyjemności można zaprzedać duszę. W tym roku dodatkowo wplecione były wydarzenia z tragicznej historii Błogosławionej Rodziny Ulmów z Markowej, zamordowanej przez Niemców za udzielanie pomocy Żydom. W przestawienie angażuje się wielu mieszkańców Małkowic.

W Żołyni k. Łańcuta na ul. Raki znajduje się pięknie oświetlony dom Dariusza i Magdaleny Kołodziejów. Ich dom jest prawdziwym świątecznym cudem, błyszczącym w magii tysięcy światełek. Dopracowane detale, rozświetlone bałwany, kunsztownie ozdobione choinki sprawiają, że miejsce to emanuje niepowtarzalnym urokiem świątecznej atmosfery.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Łańcucie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Zobacz, jacy artyści wystąpią w tym roku na Podkarpaciu. To autorzy znanych i lubianych przebojów. Wśród nich są Maryla Rodowicz, Ania Dąbrowska, czy Czerwone Gitary. Szczegóły w galerii zdjęć

W 2024 roku w gminie Czarna zaplanowano sporo inwestycji. Jedną z największych będzie budowa ronda w miejscowości Dąbrówki. Koszt inwestycji to około 10 mln zł.

Beata Ścibakówna to nie tylko utalentowana aktorka. Artystka staje się modową inspiracją dla wielu kobiet, a to za sprawą jej stylizacji, jakie na siebie zakłada. Aktorka ostatnio była widziana w najmodniejszym płaszczu zimowym. Przekonaj się o jakiej kurtce mowa, a zakochasz się w niej tak jak żona Jana Englerta.

W jednym z opisów dawnego Rzeszowa napisano, że „idącemu od Przybyszówki podróżnemu ukazuje się w dole szarym tumanem spowite miasto. Sylwetę jego zdobią wieże kościołów i wieża zamku. Z tej ostatniej zaś leci co godzinę nad miasto głos dzwonu, który tam tempore illo zawiesić kazał pan chorąży koronny Lubomirski”.

Zabawa w klimacie latino, dyskoteka pod gwiazdami, pokaz laserowy lub pirotechniczny... Takie atrakcje przygotowały podkarpackie miasta na imprezy sylwestrowe pod chmurką.

Dobiegły końca prace związane z budową ciągu rowerowego z możliwością ruchu pieszych na odcinku od mosu na Wisłoku w stronę Urzędu Gminy w Czarnej. Całkowita wartość prac wykonanych to 1,3 mln zł z czego 600 tys to środki gminne. Długość nowej ścieżki to prawie 600 m.