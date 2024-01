Prasówka z grudnia 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Łańcucie? Bądź na bieżąco

Przegląd grudnia 2023 w Łańcucie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Zabawa w klimacie latino, dyskoteka pod gwiazdami, pokaz laserowy lub pirotechniczny... Takie atrakcje przygotowały podkarpackie miasta na imprezy sylwestrowe pod chmurką.

Dobiegły końca prace związane z budową ciągu rowerowego z możliwością ruchu pieszych na odcinku od mosu na Wisłoku w stronę Urzędu Gminy w Czarnej. Całkowita wartość prac wykonanych to 1,3 mln zł z czego 600 tys to środki gminne. Długość nowej ścieżki to prawie 600 m.

Trwają końcowe prace wykończeniowe w Gminnym Żłobku Samorządowym w Czarnej. Budynek ma już dokumenty pozwalające na użytkowanie go. W marcu planowane jest otwarcie żłobka. Planowana liczba dzieci, które będą przyjęte do placówki to 57 dzieci. Całkowity koszt budowy wyniósł prawie 7 mln zł z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 95%. Gmina pozyskała również środki z programu Maluch+ na dofinansowanie utworzenia i funkcjonowania żłobka.