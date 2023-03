Wokół łańcuckiego zamku robi się prawdziwie wiosenny klimat. Jest coraz barwniej (ZDJĘCIA) Beata Terczyńska

Choć pierwszy dzień kalendarzowej wiosny wciąż przed nami, w naszych ogrodach coraz wyraźniej zaznacza się jej obecność. Zajrzyjcie więc do nas koniecznie i pozwólcie przyrodzie was oczarować - zaprasza na wycieczki i do spacerów Muzeum - Zamek w Łańcucie. W parku pokazały się krokusy, bazie, bratki.