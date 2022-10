W łańcuckiej Storczykarni zakwitły królowe orchidei - ulubione kwiaty dawnych właścicieli Zamku

Cattleye, z których słynęła rezydencja, były podziwiane przez arystokrację oraz koronowane głowy z Europy i świata. Kiedy zmarł Roman Potocki (inicjator powstania Storczykarni), jego żona Elżbieta poleciła ściąć wszystkie kwiaty orchidei i złożyć razem z nim do grobu.

Storczykarnia jest czynna przez cały tydzień (w kolejnym miesiącu Storczykarnia będzie zamknięta w dniach 1 i 11 listopada). W poniedziałki - wstęp bezpłatny. Od wtorku do niedzieli bilet kosztuje 10 zł (bilet normalny) oraz 6 zł (bilet ulgowy). Wejściówki do kupienia w Kasach Muzeum (budynek Maneż, ul 3-go Maja 10), a także przy wejściu do Storczykarni.