Lipiec 2024 w Łańcucie: Przegląd najważniejszych wydarzeń czerwca 2024

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. Dni Gminy Lubenia, Dni Orłów, Dni Jarosławia, Święto Fajki "Fajka Francuska" w Przemyślu, Festiwal Łączymy Pokolenia w Brzozowie, Festyn na Gackiej Górce, Święto Kwitnącej Fasoli we Wrzawach, Drift Show w Dynowie, XVI Zawody Drwali w Bratkowicach. Szczegóły w naszej galerii.

Zobacz galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci z powiatu łańcuckiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka 2024. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK i na fotoksiążki, wyjazdy do Suntago i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na realizację marzeń dziecka i rodziny!

Podkarpacie w dniach 21-23 czerwca będzie tętnić życiem dzięki licznie zaplanowanym wydarzeniom. Oto przegląd najciekawszych imprez, które odbędą się w naszym regionie. Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem, które gwarantuje niezapomniane przeżycia dla każdego!

W nocy z 14 na 15 czerwca doszło do poważnego pożaru na osiedlu Trześnik w Łańcucie. Ogień wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze dwukondygnacyjnego bloku. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe.

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Łańcuta, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 9.06 a 15.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar mieszkania na osiedlu Trześnik w Łańcucie. 26 strażaków walczyło z ogniem”?

Jakie imprezy odbędą się w nadchodzący weekend na Podkarpaciu? W naszym regionie nie brakuje ekscytujących wydarzeń! Przygotowaliśmy dla was zestawienie różnorodnych eventów. Odbędą się m.in. V Krajowe Dni Pola w Boguchwale, Dzień Bieszczadzki w Przemyślu, Dni Łańcuta, Dni Lubaczowa, Dni Głogowa Małopolskiego, XII Festiwal Pieroga w Iwoniczu-Zdroju. Szczegóły w naszej galerii.

Policjanci pod nadzorem prokuratora pracowali na miejscu wypadku drogowego, do którego doszło w piątek, 14 czerwca na drodze krajowej nr 94 w Radymnie pod Jarosławiem. W zderzeniu suzuki z seatem śmierć poniosła kierująca pierwszego z pojazdów.

Telewizja Polska (TVP) otrzymała prawie 600 zgłoszeń od organizatorów publicznych pokazów meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2024. Udzielanie licencji potrwa do 14 czerwca, czyli dnia rozpoczęcia turnieju. TVP pokaże wszystkie 51 spotkań Euro 2024, co czyni ją jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do udzielania licencji i zgód na publiczne pokazy wszystkich meczów.

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała pełne wyniki ze 100 proc. obwodów do głosowania w województwie podkarpackim.

W okręgu obejmującym woj. podkarpackie PiS zdobył 52,87 proc. głosów w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego, KO - 23,73 proc., Konfederacja - 15,23 proc., Trzecia Droga - 4,71 proc., Lewica - 2,07 proc. - wynika z danych PKW ze wszystkich komisji w tym okręgu. Głosowało tam 632 626 wyborców.