Wybierz się do Łańcuta, żeby w parku w okolicy zamku podziwiać przecudnie kwitnące magnolie opr. BT

Nasze magnolie zapraszają do podziwiania ich urody. Podczas spaceru koniecznie udajcie się więc w stronę dawnej Ujeżdżalni - poleca Muzeum - Zamek w Łańcucie. Magnolia to rodzaj drzew lub krzewów. Roślina zazwyczaj ma efektowne, duże kwiaty. Ich barwa jest różna - od białej do czerwonej, poprzez różne odcieni różu. Wyhodowano także odmiany o kwiatach żółtych.