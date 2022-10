Muzeum - Zamek w Łańcucie zachęca do zwiedzania drugiego piętra rezydencji

Jakie ciekawostki można zobaczyć w odnowionym drugim piętrze dawnej rezydencji magnackiej?

W skrzydle północnym II piętra Zamku znajduje się Pokój Kawalerski (nazywany także Bawialnym dużym oraz Apartamentem Średnim). Na początku XIX w. urządzono tutaj reprezentacyjny salonik. Tkaniny i boazeria, które obecnie znajdują się na ścianach, pochodzą najprawdopodobniej z czasów przebudowy z 1911 roku. W trakcie ostatniej konserwacji, na ścianie zachodniej odnaleziono napis na papierze „Długosz / 2.06.1911”.

W Przedpokoju przy Łazience Kryształowej można obejrzeć interesującą kolekcję naczyń toaletowych. To wnętrze nie miało mieszkalnego charakteru, ale przede wszystkim służyło gościom i rezydentom zamieszkującym II piętro jako najkrótsza droga do Jadalni Zimowej na I piętrze Zamku. Podczas prac remontowo-konserwatorskich, które miały miejsce w 2015 r., po zdjęciu tkaniny ze ścian, odkryto drzwi prowadzące do długiego wąskiego składziku.