Mija 100 lat od wizyty rumuńskiej pary królewskiej w Polsce i Łańcucie. Z tej okazji przygotowano wystawę

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Rumunia stała się nie tylko państwem sąsiednim, ale także ważnym sojusznikiem. Wizyta rumuńskiej pary królewskiej była pierwszą oficjalną wizytą głowy państwa kraju ościennego. Łańcucki Zamek był jednym z miejsc, w którym zatrzymali się goście.

Na pamiątkę sześciodniowej wizyty w Polsce, w Muzeum-Zamku w Łańcucie powstała wystawa online. Tłem dla relacji z każdego dnia pobytu, ciekawostek, archiwalnych fotografii, są fragmenty archiwalnego filmu.

Wystawa została udostępniona na stronie: https://rumunia.zamek-lancut.pl/.

Równolegle do wystawy online, w dniach od 28 czerwca do 31 sierpnia w Zamku będzie można obejrzeć prezentację oryginalnego filmu z wizyty króla Ferdynanda I i jego małżonki w Zamku w Łańcucie. Do obejrzenia prezentacji uprawnia bilet wstępu do Zamku.