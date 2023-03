Tygodniowy przegląd prasy 26.03.2023: Łańcut, 19.03-25.03.2023. Poznaj najważniejsze informacje z Łańcuta

Przegląd tygodnia: Łańcut, 26.03.2023. 19.03 - 25.03.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

38-letni mężczyzna zginął w pożarze mieszkania w bloku przy ulicy Ruczki w Kolbuszowej.

Do zdarzenia doszło w środę chwilę przed godz. 13 w Przemyślu. Kierujący kursowym busem Przemyśl - Medyka jadąc ul. Kamienny Most, na wysokości skrzyżowania z ul. Chmielną stracił przytomność i uderzył w stojącego mercedesa - taksówkę.

Jak co roku amerykańska organizacja ekologiczna Environmental Working Group (EWG) przygotowała listę warzyw i owoców, które zawierają największe ślady pestycydów. Czy to oznacza, że powinny całkowicie zniknąć z naszego menu? W żadnym wypadku! Dowiedz się, które produkty wybierać i jak odpowiednio przygotować je do jedzenia, aby były bezpieczne dla naszego organizmu.