Trasy spacerowe do 66 km od Łańcuta. Pomysły spędzenie czasu w weekend 17 - 18 lutego

Spacerem w okolicy Łańcuta

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 3 trasy na spacer w odległości do 66 km od Łańcuta, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Szlak Garncarski

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 14,18 km

Czas trwania spaceru: 4 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podejść: 18 m

Suma zejść: 68 m

Trasę dla spacerowiczów z Łańcuta poleca Szlaki_Malopolski

W 2004 roku w ramach projektu „Medynia – gliniane złoża” realizowanego przez Gminę Czarna koło Łańcuta wyznaczono ścieżkę turystyczną „Garncarski Szlak”. Liczy ona ok. 30 km i prowadzi do wszystkich obiektów powiązanych z tradycją garncarską, która zrodziła się tutaj w połowie XIX wieku. Turyści wybierający się na trasę szlaku mają do wyboru dwa warianty: pętlę małą o długości 13 km, albo dużą – 23 km.