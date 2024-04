Tak prezentują się wyniki głosowania do rady gminy i na wójta w gm. Łańcut w wyborach 2024

Wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4

Mamy już oficjalne wyniki wyborów samorządowych 2024 do rady gminy z okręgów numer 1, 2, 3, 4 podane przez Państwową Komisję Wyborczą. Jak głosowali mieszkańcy? Przedstawiamy oficjalne wyniki PKW.

Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 1

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM: GRAD Agnieszka Agata: pozycja 1 : 2,37% (56 głosów) KOLEK Jakub Stanisław: pozycja 2 : 0,68% (16 głosów) HNATKO Eugeniusz Bolesław: pozycja 3 : 0,93% (22 głosów) DĄBEK Klaudia Bogumiła: pozycja 4 : 0,21% (5 głosów) GIŻA Andrzej: pozycja 5 : 0,55% (13 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT: CZARNOTA Jakub Daniel: pozycja 1 : 8,89% (210 głosów) BALAWENDER Jadwiga Teresa: pozycja 2 : 3,81% (90 głosów) WILK Wiesław Walenty: pozycja 3 : 7,28% (172 głosów) SZPUNAR Anna Katarzyna: pozycja 4 : 6,52% (154 głosów) PONDEL Tadeusz Krzysztof: pozycja 5 : 2,58% (61 głosów) FALGER Magdalena Anna: pozycja 6 : 2,58% (61 głosów) LEW Beata: pozycja 7 : 7,66% (181 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD: PASIECZNY Tadeusz Józef: pozycja 1 : 12,7% (300 głosów) BALAWENDER Barbara Maria: pozycja 2 : 13,46% (318 głosów) SZYDEŁKO Monika Agata: pozycja 3 : 5,63% (133 głosów) ALBIGOWSKI Jacek Franciszek: pozycja 4 : 6,22% (147 głosów) KUŹNIAR Bogumiła: pozycja 5 : 3,81% (90 głosów) MICHALEC Bogdan Stanisław: pozycja 6 : 2,96% (70 głosów) CZARNOTA Wanda Grażyna: pozycja 7 : 1,06% (25 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT: KLUZ Anna Małgorzata: pozycja 1 : 1,44% (34 głosów) RUSZEL Konrad Antoni: pozycja 2 : 1,02% (24 głosów) PAŁUK Kazimierz Franciszek: pozycja 3 : 2,29% (54 głosów) ROKOSZ Paweł Dariusz: pozycja 4 : 2,33% (55 głosów) KUŹNIAR Andrzej Antoni: pozycja 5 : 1,44% (34 głosów) SKÓRA Iwona: pozycja 6 : 1,14% (27 głosów) KIWAŁA Anna Lidia: pozycja 7 : 0,42% (10 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM: BARTMAN Agnieszka Maria: pozycja 1 : 1,49% (43 głosów) CWYNAR Jerzy Antoni: pozycja 2 : 2,77% (80 głosów) DYNIA Katarzyna Dominika: pozycja 3 : 0,62% (18 głosów) KARGOL Ireneusz: pozycja 4 : 0,93% (27 głosów) KLUZ Maria: pozycja 5 : 1,18% (34 głosów) RUSIN Beata: pozycja 6 : 0,9% (26 głosów) SŁONINA Kazimierz Jan: pozycja 7 : 4,29% (124 głosów) BARTMAN Jan: pozycja 8 : 1,42% (41 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT: TECHMAN Łukasz Krzysztof: pozycja 1 : 11,11% (321 głosów) REJMAN-DZIOK Ewa Magdalena: pozycja 2 : 8,93% (258 głosów) MAGOŃ Jan: pozycja 3 : 4,47% (129 głosów) PASZKIEWICZ Justyna Barbara: pozycja 4 : 2,01% (58 głosów) ZYCH Łukasz Marcin: pozycja 5 : 1,7% (49 głosów) BORCZ Jolanta Anna: pozycja 6 : 2,25% (65 głosów) CHWASZCZ Damian Rafał: pozycja 7 : 2,11% (61 głosów) JANECZEK Arkadiusz: pozycja 8 : 6,4% (185 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD: SKOMRA Tomasz: pozycja 1 : 18,9% (546 głosów) SKIBA Benedykt Wojciech: pozycja 2 : 8,62% (249 głosów) MENDRALA Zbigniew Józef: pozycja 3 : 5,05% (146 głosów) MICHNA Kinga: pozycja 4 : 2,67% (77 głosów) PODOLEC Dorota: pozycja 5 : 3,36% (97 głosów) SŁOTWIŃSKA-PLĘS Anna Małgorzata: pozycja 6 : 1,87% (54 głosów) STANIO Mariusz Władysław: pozycja 7 : 0,38% (11 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT: BORCZ Jan: pozycja 1 : 2,87% (83 głosów) BYTNAR Maciej Henryk: pozycja 2 : 1% (29 głosów) SZURLEJ Barbara Katarzyna: pozycja 3 : 1% (29 głosów) CYRAN Stanisław: pozycja 4 : 0,97% (28 głosów) WALAWENDER Joanna Teresa: pozycja 5 : 0,69% (20 głosów) KONRAD Maria Agata: pozycja 6 : 0,03% (1 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 3

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM: KRAUZ Ryszard Stanisław: pozycja 1 : 11,53% (249 głosów) WANOWICZ Marzena: pozycja 2 : 2,64% (57 głosów) RYBAK Tomasz Ryszard: pozycja 3 : 1,9% (41 głosów) JÓZEFCZYK-SZCZEPAŃSKA Dominika Aleksandra: pozycja 4 : 3,29% (71 głosów) SEBZDA Jan: pozycja 5 : 1,62% (35 głosów) KIELAR Elżbieta Lucyna: pozycja 6 : 3,06% (66 głosów) CZECHOWICZ Barbara Maria: pozycja 7 : 11,16% (241 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT: ZUBER Jan Roman: pozycja 1 : 7,64% (165 głosów) WÓJCIK Beata Małgorzata: pozycja 2 : 5,83% (126 głosów) SOCHA Piotr Jan: pozycja 3 : 6,81% (147 głosów) RAK Jerzy Andrzej: pozycja 4 : 2,64% (57 głosów) HAJDUK-WITIUK Anna Maria: pozycja 5 : 1,53% (33 głosów) NYCZ Witold Piotr: pozycja 6 : 5,74% (124 głosów) BOBOWSKA Sabina: pozycja 7 : 1,44% (31 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD: KRAWIEC Beata Barbara: pozycja 1 : 10,65% (230 głosów) SZYLAR Piotr Adam: pozycja 2 : 1,94% (42 głosów) PUDŁO Piotr Mariusz: pozycja 3 : 5,97% (129 głosów) GŁAZ Wiesław: pozycja 4 : 0,83% (18 głosów) NOSEK Łukasz Tomasz: pozycja 5 : 0,37% (8 głosów) MACIOŁEK Anna Agata: pozycja 6 : 0,28% (6 głosów) MICHNO-WIKIERA Małgorzata: pozycja 7 : 0,56% (12 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT: KLUZ Sławomir Jan: pozycja 1 : 5,51% (119 głosów) BYTNAR Sylwia: pozycja 2 : 0,65% (14 głosów) DUBIEL Mirosław Arkadiusz: pozycja 3 : 0,83% (18 głosów) DUDZIC Agnieszka Maria: pozycja 4 : 1,25% (27 głosów) LECH Dariusz: pozycja 5 : 2,27% (49 głosów) URBAN Magdalena Maria: pozycja 6 : 0,37% (8 głosów) NOGA Wiesław: pozycja 7 : 1,71% (37 głosów)



Wyniki głosowania do rady gminy z okręgu nr 4

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT NASZ WSPÓLNY DOM: WIERZBIŃSKA Alicja Maria: pozycja 1 : 1,75% (36 głosów) KUSZTRA Witold Tadeusz: pozycja 2 : 2,87% (59 głosów) KUBRAK Łukasz Jan: pozycja 3 : 1,22% (25 głosów) SZPUNAR Jadwiga: pozycja 4 : 0,73% (15 głosów) MACHNIAK Paweł: pozycja 5 : 2,58% (53 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW GMINA ŁAŃCUT: BUJAK Katarzyna Krystyna: pozycja 1 : 14,12% (290 głosów) TARAŁA Ireneusz Stanisław: pozycja 2 : 10,47% (215 głosów) BORCZ Anna: pozycja 3 : 4,38% (90 głosów) CZYREK Magdalena Anna: pozycja 4 : 3,07% (63 głosów) KRUK Ewelina Maria: pozycja 5 : 2,68% (55 głosów) SZAJNAR Łukasz Jan: pozycja 6 : 9,06% (186 głosów) KLUZ Antoni: pozycja 7 : 3,46% (71 głosów)

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE OBYWATELSKI SAMORZĄD: PIENIĄŻEK Marcin Grzegorz: pozycja 1 : 5,84% (120 głosów) KIEŁB Jan Antoni: pozycja 2 : 10,42% (214 głosów) SŁYSZ Marek: pozycja 3 : 5,74% (118 głosów) KLIMAS Renata Anna: pozycja 4 : 7,98% (164 głosów) BIAŁY Agnieszka: pozycja 5 : 0,58% (12 głosów) SZCZEPAŃSKA Bernadeta: pozycja 6 : 0,97% (20 głosów) PREIS Aleksander Jacek: pozycja 7 : 4,82% (99 głosów)

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM KU PRZYSZŁOŚCI GMINY ŁAŃCUT: SZACKI Grzegorz Jan: pozycja 1 : 1,22% (25 głosów) CZYJT Krzysztof Antoni: pozycja 2 : 1,85% (38 głosów) NOWOROL Ewa: pozycja 3 : 0,88% (18 głosów) WOŹNY Mateusz Leopold: pozycja 4 : 0,68% (14 głosów) PANKOWSKA Anna: pozycja 5 : 1,61% (33 głosów) JAROSZ Katarzyna Beata: pozycja 6 : 0,1% (2 głosów) MARKOWICZ Karol: pozycja 7 : 0,93% (19 głosów)



Niebawem otrzymamy oficjalne wyniki PKW na wójta w gm. Łańcut

Czekamy na oficjalne wyniki Państwowej Komisji Wyborczej. Gdy zostaną ogłoszone, to u nas dowiesz się, jak głosowali mieszkańcy w wyborach samorządowych 2024 na wójta w gm. Łańcut

Kto może kandydować na wójta w wyborach samorządowych?

Na wójta może kandydować obywatel Polski, który ma prawo wybierania w tych wyborach oraz który najpóźniej w dniu głosowania ma ukończony 25. rok życia. Ponadto warto wiedzieć, że taka osoba nie ma obowiązku stale zamieszkiwać na obszarze gminy, w której kandyduje

Jak wyglądają wybory na wójta?

Aby wygrać wybory, kandydat musi zebrać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. Jeśli tak się nie stanie, to organizuje się drugą turę wyborów. Dzieje się to czternastego dnia po pierwszym głosowaniu.

Druga tura przebiega w ten sposób, że głos oddaje się na jednego z dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze zebrali największą liczbę głosów. Może jednak wystąpić okoliczność, że więcej niż dwóch kandydatów zdobędzie liczbę głosów uprawniających do kandydowania w drugiej turze. W tego typu sytuacji o dopuszczeniu kandydata do wyborów w drugiej turze rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większe poparcie. Natomiast jeśli liczba tych obwodów byłaby wciąż równa, to o podjęciu decyzji rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą.

W drugiej turze wyborów wygrywa kandydat, który otrzymał większą liczbę ważnie oddanych głosów. Tutaj też może wystąpić sytuacja, że kandydaci zbiorą taką samą ilość głosów. W tym wypadku wygranym zostaje ta osoba, która otrzymała więcej głosów w większej liczbie obwodów głosowania niż drugi kandydat.

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.