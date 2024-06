Ścieżki spacerowe do 66 km od Łańcuta. Urokliwe ścieżki na weekend 22 - 23 czerwca

Trasy spacerowe w pobliżu Łańcuta

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Łańcuta, które pokonali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

🌳 Trasa spacerowa: Rezerwat Prządki

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,49 km

Czas trwania spaceru: 50 min.

Przewyższenia: 64 m

Suma podejść: 298 m

Suma zejść: 299 m

Spacerowiczom z Łańcuta trasę poleca Krzycho2001

Bardzo fajna spacerowa trasa z licznymi atrakcyjnymi skalnymi.

Nazwa rezerwatu wywodzi się z legendy, która głosi, że są to panny dworskie z pobliskiego zamku zaklęte w skały za to, że przędły w święto. Na obszarze rezerwatu znajdują się cztery grupy skałek piaskowcowych. Kształty skałek to w większości wyniosłe maczugi przekraczające niekiedy 20 m wysokości, ale są również formy płaskie, bryłowe poprzedzielane szczelinami rozwierającymi się ku górze. Poszczególnym skałom nadane zostały nazwy – m.in.: Prządka-Matka, Prządka-Baba, Herszt, Zbój Madej. W grupie skał zwanych Prządką-Matką występuje jedna z najwyższych skałek w całym rezerwacie, która ciągnie się przez ok. 30 m i ma 18 m wysokości.

