Ścieżki rowerowe do 34 km od Łańcuta. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 13 - 14 sierpnia?

Rozglądasz się za pomysłem na trasę rowerową w okolicy Łańcuta? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 34 km od Łańcuta. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w pobliżu Łańcuta warto wybrać w weekend.

Wycieczki rowerowe w pobliżu Łańcuta We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Łańcuta, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: PODKARPACKIE Trasa 39 "Z Rzeszowa na pogórza" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,83 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 196 m

Suma podjazdów: 548 m

Suma zjazdów: 548 m Trasę rowerową mieszkańcom Łańcuta poleca UM_Podkarpackie Proponowana trasa prowadzi ze stolicy województwa na południe. Wiedzie przez pagórkowate tereny pogórzy: Dynowskiego i Strzyżowskiego. W większości przebiega przez tereny zabudowane Rzeszowa z rozległymi przedmieściami oraz niewielkie miasto Tyczyn. Połowa trasy pokrywa się z przebiegiem szlaku Green Velo. Trasę rozpoczynamy z obszernego parkingu przy Moście Zamkowym w pobliżu centrum Rzeszowa. Nieopodal mieści się warta odwiedzenia rzeszowska starówka, której serce stanowi rynek z ratuszem. Pod nim, w podziemnych korytarzach utworzono trasę turystyczną. W pobliżu rynku znajduje się inna ciekawa atrakcja – Muzeum Dobranocek. Wracając do naszej trasy, przejeżdżamy przez most na Wisłoku. Kierujemy się za oznakowaniem szlaku Green Velo. Drogami rowerowymi jedziemy wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych miasta. Ulicą Paderewskiego przejeżdżamy obok parku z dworem oraz neogotyckiego kościoła. Dalej kierujemy się na południe przez dawne wsie, obecnie w granicach Rzeszowa: Święty Roch i Matysówkę. Zaliczamy dość długi podjazd, który wynagradzają widoki na okolicę. Lokalnymi drogami, wśród rozproszonej zabudowy, zjeżdżamy do Tyczyna . Przed nami kolejny podjazd i widokowy odcinek trasy. W Hermanowej kontynuujemy jazdę szlakiem Green Velo aż do samego Rzeszowa. Przejeżdżamy przez niewielki kompleks leśny, gdzie zlokalizowany jest MOR. Nieco dalej możemy posilić się przed dalszą jazdą w amerykańskiej restauracji. Zjeżdżamy do Budziwoja – obecnie w granicach Rzeszowa. Wzdłuż ulicy Jana Pawła II, jedziemy wygodną, szeroką drogą rowerową. Końcowy odcinek trasy przebiega wzdłuż Wisłoka. Mijamy MOR i tereny rekreacyjne nad rzeką. Ulicą Podwisłocze docieramy w pobliże Mostu Zamkowego, po przekroczeniu którego kończymy wycieczkę.

ATRAKCJE NA TRASIE: Zamek Lubomirskich w Rzeszowie – jego budowę rozpoczął w XVII w. Mikołaj Spytek Ligęza. Kolejni właściciele – Lubomirscy, kontynuowali rozbudowę. Powstała wtedy nowoczesna jak na owe czasy forma palazzo in fortezza. Była to obszerna, czteroboczna budowla, otoczona kamiennymi fortyfikacjami, z czterema bastionami, z dziedzińcem pośrodku i wysoką wieżą bramną od strony zachodniej. Kiedy po rozbiorach Rzeszów wszedł w skład monarchii austriackiej, urządzono tu więzienie, funkcjonujące bez przerwy do 1981 r. Na początku XX w., zachowując mury obronne, zburzono dawny zamek Lubomirskich, i w 1906 roku, oddano do użytku nową budowlę. Obecnie zamek jest siedzibą rzeszowskiego Sądu Okręgowego. Letni pałac Lubomirskich w Rzeszowie – późnobarokową rezydencję wzniesiono pod koniec XVII w., a w kolejnym stuleciu przebudowano. Ulokowana obok zamku, służyła Lubomirskim jako miejsce rozrywki. Tutaj mieścił się m.in. teatr dworski. Całość otaczał ogród w stylu francuskim. Obecnym właścicielem jest Okręgowa Izba Lekarska. W pobliżu mieści się, podświetlana nocą, Fontanna Multimedialna.

Zespół pałacowo-parkowy w Tyczynie – składa się z pałacu, oficyny, spichlerza, stajni i parku. Najbardziej okazałą budowlą jest odrestaurowany w ostatnim czasie eklektyczny pałac. Wzniesiono go w latach 1962–1969 dla rodziny Wodzickich. Pod koniec XIX w. obiekt był przebudowany. Po II wojnie światowej zaadaptowano go na potrzeby szkoły i taką funkcję pełni do dziś.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 27 "Z Dynowa na Pogórze Przemyskie" Stopień trudności: 1.0

Dystans: 26,98 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 41 min.

Przewyższenia: 193 m

Suma podjazdów: 605 m

Suma zjazdów: 606 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Łańcuta

Atrakcyjna i widokowa trasa prowadząca przez Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Pojedziemy prawie w całości drogami asfaltowymi, częściowo wyłączonymi z ruchu samochodowego. Jeden krótki, ale stromy zjazd przyjdzie nam pokonać drogą szutrową. Po drodze kilka podjazdów. Startujemy z Dynowa, z parkingu przy ulicy Sanowej. Tutaj mieści się MOR – dogodne miejsce odpoczynku. Jedziemy wzdłuż Sanu . Po około jednym kilometrze przekraczamy rzekę mostem i skręcamy w lewo. Cała pętla prowadzi czerwonym szlakiem rowerowym. Jego oznakowanie w terenie jest jednak dosyć słabe, więc polecamy posiłkować się mapą. Przed nami pierwszy podjazd do wsi Pawłokoma. Tutaj zobaczymy pozostałości dawnej cerkwi greckokatolickiej z 1909 r., rozebranej w latach 60. XX w., po której pozostała tylko murowana dzwonnica. Jedziemy krawędzią doliny Sanu w kierunku przeprawy promowej, a następnie nowego mostu. Wspinając się, przejeżdżamy przez wsie Sielnica i Dylągowa. Na końcu tej drugiej, rozpoczynamy stromy zjazd drogą szutrową do doliny potoku Kruszelnica. Przy miejscu odpoczynkowym skręcamy w prawo, mijamy pole namiotowe i wygodną asfaltową drogą łagodnie zjeżdżamy do Dąbrówki Starzeńskiej. Przejeżdżając przez wieś zwróćmy uwagę na zabytkową drewnianą zabudowę. Po dojeździe do drogi głównej skręcamy w prawo. Przed skrzyżowaniem znajduje się MOR. Tutaj też warto się zatrzymać, by obejrzeć ruiny zamku Stadnickich . Ostatni fragment trasy prowadzi dosyć ruchliwą drogą, częściowo z wydzieloną ścieżką dla rowerów. Dojeżdżamy do mostu, który przekraczaliśmy na początku naszej pętli. Stąd możemy jeszcze udać się na rynek w Dynowie, by zobaczyć charakterystyczną małomiasteczkową zabudowę . Dojedziemy tam drogą wojewódzką nr 835 – ulicą Piłsudskiego.

ATRAKCJE NA TRASIE: San – jedna z największych i najpiękniejszych rzek w Polsce. Stanowi prawobrzeżny dopływ Wisły o długości 457 km. Swoje źródła ma w Bieszczadach, przy granicy polsko-ukraińskiej. W swoim górnym biegu – do Przemyśla – ma charakter górski z progami skalnymi i malowniczymi przełomami, dalej nizinny. W okolicach Dynowa stanowi naturalną granicę pomiędzy Pogórzem Przemyskim a Dynowskim. Na rzece utworzono szlak wodny „Błękitny San”. Wzdłuż rzeki prowadzą liczne szlaki piesze i rowerowe, w wielu miejscach przekraczające rzekę po wiszących kładkach i promach.

Ruiny zamku Stadnickich w Dąbrówce Starzeńskiej – usytuowane są w rozległym parku, w otoczeniu kilkusetletnich drzew. Zamek wybudowano w II połowie XVI w. Początkowo pełnił funkcję dworu obronnego. W kolejnym stuleciu, kiedy rodzina Stadnickich przeprowadziła się tu z Łańcuta, miała miejsce rozbudowa. Od czasów II wojny światowej zamek pozostaje w ruinie. Do dziś zachowały się pozostałości dwóch bastei oraz fragmenty murów obronnych i budynków mieszkalnych. W parku zobaczymy także neoromańską kaplicę grobową Starzeńskich z 1905 r.

Rynek w Dynowie – ze średniowiecznym układem ulic, usytuowany jest w obrębie pozostałości dawnych fortyfikacji miejskich i zamkowych. Otaczają go urokliwe kamienice, te w zachodniej pierzei mają charakter zabytkowy. Na środku rynku stoi pomnik Władysława Jagiełły. W pobliżu znajduje się późnorenesansowy kościół pw. św. Wawrzyńca z XVIII-wieczną dzwonnicą.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Pętelka po Pogórzu Dynowskim Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,64 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 761 m

Suma zjazdów: 702 m Trasę dla rowerzystów z Łańcuta poleca Faramka Wycieczka rowerowa prawie-całkiem-asfaltowa. Start i meta w Dynowie (duży bezpłatny parking przy dworcu PKS).

Wystartowaliśmy w stronę Dąbrówki Starzeńskiej, gdzie znajdują się ruiny zamku Kmitów (XV w.). Ruiny otacza rozległy park pełen starych drzew, a w nim dobrze zachowana alejka grabowa, na końcu której znajduje się kaplica grobowa Starzeńskich.

Następnym punktem była drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Michała w Siedliskach.

Do tej pory pedałowaliśmy wzdłuż Sanu niemał cału czas po płaskim, po czym zaczęły się wzniesienia i tak serpentynami wjechaliśmy na Wariatkę - najwyżej położony punkt. W odległości ok. 1 km w prawo znajduje się jedyna w Polsce kopalnia diatomitu.

Zjeżdżając z Wariatki minęliśmy Jawornik Ruski i Żohatyń, a następnie dotarliśmy do Piątkowej, gdzie znajduje się drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka św. Dymitra.

Od miejscowości Iskań znów mieliśmy San w zasięgu wzroku, a nawet przekroczyliśmy rzekę kładką (w Wybrzeżu). Wzdłuż Sanu = płasko, jednak po kolejnym przejściu kładką w miejscowości Słonne zaczął się podjazd, którego nie powstydziłyby się same Bieszczady :) Garmin pokazał nachylenie 16%. Oczywiście na szczycie czekały nas fantastyczne widoki!

Powrót do Dynowa przez Dylągową (kościół p.w. św. Zofii), Pawłokomę (pomnik pamięci Ukraińców zamordowanych w 1945 roku) i Bartkówkę.

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Łańcuta

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 28 Z Pruchnika na Pogórze Dynowskie Stopień trudności: 3.0

Dystans: 36,86 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 18 min.

Przewyższenia: 207 m

Suma podjazdów: 912 m

Suma zjazdów: 912 m UM_Podkarpackie poleca trasę mieszkańcom Łańcuta

Z uwagi na długość i znaczne przewyższenia jest to dość trudna trasa. Zataczając dużą pętlę wyjedziemy na główny grzbiet Pogórza Dynowskiego. W połowie trasy możemy zdecydować się na wariant skrótowy i z Kramarzówki wrócić do Pruchnika. Ruszamy z urokliwego ryneczku w Pruchniku . Wcześniej warto zwiedzić późnorenesansowy kościół . Kierujemy się główną drogą (nr 881) na północ, by przed pawilonem handlowym i stacją benzynową zjechać w boczną drogę, w kierunku Jodłówki. Jeżeli chcemy zobaczyć sanktuarium w Jodłówce , to należy kilometr dalej zjechać w prawo, w boczną drogę. Zwiedzanie tego ciekawego miejsca okupimy licznymi podjazdami i zjazdami. Ponadto trzeba dołożyć 2 km na dojazd i powrót z głównej drogi (dojazd wskazują kierunkowskazy). Dużo łatwiejszy jest wariant na wprost, wyremontowaną szeroką szosą. To dużo mniej falująca i bardzo widokowa droga. W miejscu połączenia tych wariantów rozpoczyna się długi, ale łagodny zjazd aż do miejsca z placem parkingowym i drogą w lewo, zamkniętą szlabanem. Opuszczamy szosę i skręcamy w tę drogę. Pierwsze 1,5 km to uciążliwy przejazd zniszczonym asfaltem i szutrem. Kolejne kilometry pojedziemy już wygodną, asfaltową, ale mocno falującą leśną alejką. W Kramarzówce skręcamy w lewo i obok dawnej cerkwi dojeżdżamy do centrum wsi. Na skrzyżowaniu jedziemy za szlakiem w prawo (można dokonać skrótu trasy, jadąc w lewo, do Pruchnika) i dość stromym i długim podjazdem wydostajemy się na główny grzbiet Pogórza Dynowskiego, we wsi Helusz. Tutaj za znakami Green Velo udajemy się w lewo. Przed nami długi, przyjemny zjazd, najpierw przez las, a następnie przez wsie Wola Węgierska i Węgierka. Na pierwszym skrzyżowaniu w Woli Węgierskiej Green Velo odbija w prawo, my jedziemy szlakiem czerwonym w lewo. Zjazd kończymy wjazdem na drogę nr 881, by kilkanaście metrów dalej odbić w boczną uliczkę, w lewo, którą wracamy na rynek w Pruchniku.

ATRAKCJE NA TRASIE: Rynek w Pruchniku – wyróżnia się drewnianą zabudową z charakterystycznymi podcieniami. Najstarsze domy pochodzą z XVIII w. Są to budowle o konstrukcji słupowej i zrębowej. Fronty zdobione są oryginalnymi podcieniami, podpartymi szeregiem słupów z arkadami. Szczyty domów posiadają fasady wycinane w fantazyjne wzory. Oryginalny układ urbanistyczny nadaje Pruchnikowi wygląd typowego galicyjskiego miasteczka. Kościół pw. św. Mikołaja Biskupa w Pruchniku – ulokowaną nieopodal rynku świątynię wzniesiono w XIV w. Początkowo miała ona gotycki charakter, z czasem została przebudowana w stylu późnorenesansowym. W XVIII w. dostawiono barokowe kaplice. Kościół otacza zabytkowy mur z bramą z XVIII stulecia. Obok działa niewielkie muzeum parafialne. Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jodłówce – obiektem kultu jest łaskami słynący obraz Matki Bożej trzymającej na lewej ręce swego Syna. Pochodzi on prawdopodobnie z 1743 r. Według legendy pojawić się miał na drzewie obok źródełka, którego wody miały uzdrawiającą moc. Dzisiejsze sanktuarium powstało w 1871 r. Przed II wojną światową murowany kościół przebudowano i nadano mu styl neogotycki.

Dawna cerkiew greckokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża w Kramarzówce – murowaną świątynię wzniesiono w 1790 r. Po II wojnie światowej cerkiew przejęli wierni obrządku rzymskokatolickiego. Od 2000 r., kiedy wybudowano nowy kościół, cerkiew stoi opuszczona.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla Krasne i Strażów Stopień trudności: 1.0

Dystans: 21,52 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 29 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 177 m

Suma zjazdów: 183 m Leszek.fila poleca trasę rowerzystom z Łańcuta

Łatwa trasa z jednym tylko dłuższym podjazdem. Idealna na rower szosowy.

Startujemy i kończymy w Krasnem.

Należy uważać na ruch samochodów na głównych drogach.

Nawiguj

