Ścieżki rowerowe do 34 km od Łańcuta. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 31 grudnia - 1 stycznia?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Łańcuta? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dlatego każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 34 km od Łańcuta. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Łańcuta przygotowaliśmy na weekend.

Rowerem z Łańcuta We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Łańcuta, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. 🚲 Trasa rowerowa: Wzdłuż Wisłoka Rzeszów - Boguchwała Stopień trudności: 1.0

Dystans: 46,5 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 58 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 2 380 m

Suma zjazdów: 2 388 m Dagobert poleca trasę rowerzystom z Łańcuta Trasa wzdłuż Wisłoka na odcinku od Mostu na Lwowskiej w Rzeszowie do wiszącej kładki w Boguchwała (x2). Trasa wzdłuż Wisłoka przez Olszynki, Bulwary, obok Lisiej Góry, wzdłuż Zalewu, do Boguchwały, zespół pałacowy, do wiszącej kładki, ul. Senatorska w stronę Żwirowni.

Trasa łatwa na maxa, suma podjazdow to ze 35 metrów

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 34 Leżajsk i okolice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 30,57 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 55 min.

Przewyższenia: 67 m

Suma podjazdów: 234 m

Suma zjazdów: 231 m Rowerzystom z Łańcuta trasę poleca UM_Podkarpackie W miarę łatwa trasa, w dużej części pokrywająca się ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo. Samochód możemy zostawić na dużym bezpłatnym parkingu pod klasztorem oo. Bernardynów w Leżajsku. Znajduje się tu miejsce obsługi rowerzystów Green Velo, stąd też rozpoczynamy wycieczkę. Kierujemy się za znakami Green Velo, zgodnie z oznakowaniem tabliczki „Łańcut 45, Dynów 70”. Jedziemy około 2,5 km w kierunku południowym i południowo-zachodnim, miejskimi uliczkami o niewielkim ruchu samochodowym. Przed ogródkami działkowymi skręcamy w lewo, w utwardzoną drogę polną, cały czas kierując się znakami Green Velo. Po około 2 km wjeżdżamy w las. Po 400 metrach spotykamy niebieski szlak pieszy PTTK i razem z nim skręcamy ostro w prawo, łącząc się z niebieskim szlakiem rowerowym ATR. Oba szlaki są dobrze oznakowane w terenie. Po 2 km dojeżdżamy do Zalewu Floryda, skręcamy w lewo i objeżdżamy akwen. Szeroką szutrową drogą dojeżdżamy do drogi wojewódzkiej numer 875, przekraczamy ją i jedziemy na północ, leśną drogą, razem ze szlakiem ATR. Na ósmym kilometrze trasy dojeżdżamy do lokalnej drogi asfaltowej, skręcamy w lewo i jedziemy do miejscowości Jelna. Skręcamy w prawo, w szutrową drogę, którą dojeżdżamy do miejscowości Judaszówka. Droga wiedzie przez pola i zagajniki, mijamy kilka przydrożnych krzyży. W Judaszówce opuszczamy szlak ATR i skręcamy w prawo, w kierunku Nowej Sarzyny. Jedziemy powiatową drogą asfaltową o umiarkowanym ruchu samochodowym, po drodze mijamy kościół oraz kilka kapliczek przydrożnych. Wjeżdżamy do Nowej Sarzyny ulicą Azalii Pontyjskiej, skręcamy łagodnie w lewo, w ulicę 1 Maja. Na pierwszym rondzie skręcamy w prawo, w ulicę Jana Pawła II. Przejeżdżamy przez torowisko i dojeżdżamy do drogi krajowej numer 77. Jedziemy na wprost, w kierunku Rudy Łańcuckiej. Po około 700 metrach nasza trasa łączy się ze szlakiem Green Velo, którym to jedziemy w kierunku Łukowej. Za kościołem skręcamy w prawo i jedziemy niecałe 2 km do przysiółka Baranówka. Zmierzamy w stronę Przychojca i Leżajska. Po drodze napotkamy wiele obiektów architektury ludowej. Po minięciu linii kolejowej skręcamy w lewo, mijamy stację paliw i dojeżdżamy do MOR w Leżajsku.

ATRAKCJE NA TRASIE: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku – w skład zespołu klasztornego wchodzą późnorenesansowa Bazylika Zwiastowania NMP i klasztor Bernardynów. W XVII-wiecznym kościele znajduje się Cudowny Obraz Matki Bożej Leżajskiej. Uwagę zwraca także barokowe wyposażenie świątyni. Często odbywają się tu koncerty, w to za sprawą unikatowych organów figuralnych. Na terenie sanktuarium znajduje się kalwaria leżajska. Zalew Floryda – niewielki zalew na strudze Jagódka wybudowano w latach 1986–1990. Zbiornik miał pełnić funkcje retencyjne. Obecnie służy głównie wędkarzom.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Krasne-Malawa-Łańcut-Krasne Stopień trudności: 2.0

Dystans: 33,28 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 51 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 288 m

Suma zjazdów: 284 m Trasę dla rowerzystów z Łańcuta poleca Leszek.fila

Trasa przebiega po asfalcie, więc zarówno na rower szosowy, jak i górski.

W miejscowości Kraczkowa, można skręcić w lewo do Doliny Miłosierdzia Bożego, bardzo ciekawe miejsce w lasku, są znaki.

Bocznymi drogami dojeżdżamy do trasy Malawa - Łańcut (kilka podjazdów). Kilka km głóną drogą, potem skręt w lewo w drogę boczną z małym ruchem.

Po kilku km wracamy na główną dogę Albigowa - Łańcut i tam czeka nas długi podjazd, który wyciąga masę sił.

Dojeżdżamy do cmentarza w Łańcucie i na światłach prosto w kierunku centrum miasta. Przez miasto w kierunku Polmosu, a potem wjeżdżamy na Green Velo (skręt w lewo) i po 2 km mamy MOR.

Od grudnia 2016 ulica Polna została wyremontowana i aż do Krzemienicy jedziemy nowiutkim asfaltem (przedtem mieliśmy trochę szutru).

Przed przejazdem kolejowym w Krzemienicy (skręt w prawo przed samym przejazdem) dalej jedziemy Green Velo w stronę Strażowa i dalej do Krasnego.

Z Krasnego możemy pojechać w stronę Rzeszowa (odległość od centrum miasta 10 km).

Średniej trudności trasa z kilkoma podjazdami, w tym jednym przed Łańcutem dość długim. Dla wyczynowców raczej łatwa.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 26 "Wzdłuż doliny Sanu z wyjazdem na Patryję" Stopień trudności: 2.0

Dystans: 32,92 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 3 min.

Przewyższenia: 202 m

Suma podjazdów: 629 m

Suma zjazdów: 629 m Trasę dla rowerzystów z Łańcuta poleca UM_Podkarpackie

W większości łatwa, rekreacyjna trasa wiodąca widokową doliną Sanu z jednym, ale dość wymagającym podjazdem, który ewentualnie można pominąć wybierając wariant skrótowy w Babicach. Trasę można jeszcze bardziej sobie uprościć wracając do Dubiecka bezpośrednio z Bachowa drugą stroną doliny Sanu. Wtedy pojedziemy zupełnie płaską, bezpieczną trasą, na którą możemy wybrać się także z dzieckiem. Wygodne miejsce w Dubiecku na zaparkowanie samochodu znajdziemy w centrum lub przy południowej drodze wylotowej obok boiska sportowego. Właśnie tą drogą prowadzi nasza trasa. Wygodną ścieżką rowerową dojedziemy do kładki na Sanie w miejscowości Wybrzeże. Po drugiej stronie rzeki poruszać się będziemy przez kilka kilometrów wyasfaltowaną alejką, najpierw wśród pól, następnie skrajem lasu. W Iskaniu dołącza do naszej trasy szlak rowerowy Green Velo, którym poruszać się będziemy aż do Babic. W Bachowie, wiszącą kładką, wracamy na lewy brzeg Sanu. Tuż przed kładką dogodne miejsce wypoczynkowe (MOR). Na skrzyżowaniu z niewielkim sklepem jedziemy w prawo. Jeżeli chcemy wybrać najkrótszy wariant trasy należy jechać w tym miejscu na wprost. Przed wjazdem do Babic szlak Green Velo odbija w lewo. Jeżeli rezygnujemy z podjazdu na widokową Patryję, jedziemy za szlakiem, by dalej drogą nr 884 wrócić do Babic. W Babicach możemy obejrzeć barokowy kościół i ukrytą za pierwszymi zabudowaniami przy wjeździe do wsi opuszczoną cerkiew . Krótki przejazd drogą nr 884 kończy skręt w lewo do Skopowa. Już z daleka ujrzymy ładną bryłę dawnej cerkwi, obecnie kościoła. Na rozwidleniu, gdzie ponownie spotykamy Green Velo, wybieramy lewą odnogę i dwukilometrowym podjazdem wznosimy się na górski grzbiet. Mijając plac z urządzeniami wiertni dojeżdżamy do widokowego wierzchołka Patryji. Warto zatrzymać się na chwilę, aby odpocząć i podziwiać piękną panoramę. Widokowym zjazdem opadamy do drogi nr 884, a następnie do Nienadowej. Tutaj skręcamy w lewo, po chwili w prawo i bocznymi drogami wracamy do Dubiecka. W miasteczku koniecznie trzeba zwiedzić pięknie zadbany zespół pałacowy oraz murowaną cerkiew.

ATRAKCJE NA TRASIE: Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Babicach – późnobarokowy, wybudowany w 1792 r. Po pożarze w 1866 r. świątynia została odbudowana w dzisiejszej formie. We wnętrzu znajduje się m.in. ołtarz z cudownym obrazem Matki Bożej. Drewniana greckokatolicka cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach – wybudowana około 1840 r. w miejscu poprzedniej świątyni, odnowiona pod koniec XIX w. Od 1947 r. stoi opuszczona. We wnętrzu zachowały się resztki polichromii. Obok cerkwi stoi dobrze zachowana dzwonnica o konstrukcji słupowej.

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Skopowie – murowaną świątynię na planie krzyża greckiego wzniesiono w 1900 r. w miejscu poprzedniej drewnianej. Służyła mieszkańcom do 1945 r. Cerkiew odnowiono w latach 80. XX w. Od tego czasu użytkowana jest przez kościół rzymskokatolicki. Pałac Krasickich w Dubiecku z XVIII w., obecnie hotel ze stylową restauracją, wybudowany z wykorzystaniem murów poprzedniej budowli, w której urodził się książę poetów – Ignacy Krasicki. Wokół roztacza się park z licznymi dębami, od których pochodzi nazwa miejscowości Dubiecko.

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku – trójdzielna budowla, postawiona na planie krzyża z 1927 r., zwieńczona centralną kopułą, z pięknym portalem. W wyremontowanej dziś cerkwi mieści się Kresowy Dom Sztuki. Prowadzona jest tutaj działalność wystawiennicza oraz szeroko pojęta działalność kulturalna.

🚲 Trasa rowerowa: Podkarpackie Trasa 29 Do zamku w Łańcucie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 28,32 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 63 m

Suma podjazdów: 355 m

Suma zjazdów: 355 m Trasę dla rowerzystów z Łańcuta poleca UM_Podkarpackie

Trasa w okolicach Łańcuta częściowo prowadzi szlakiem Green Velo. Pojedziemy głównie asfaltami w bezleśnym terenie. Największą atrakcją na trasie będzie zamek w Łańcucie. Oprócz tego przyjdzie nam pokonać niewielkie widokowe wzniesienie, obejrzymy dwa drewniane kościoły i odwiedzimy miejsce pamięci. Startujemy z parkingu przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łańcucie. Tutaj też mieści się MOR. Jedziemy wąskimi uliczkami na północ, za znakami Green Velo. Dojeżdżamy do głównej drogi i skręcamy w prawo. Na odcinku ponad 5 km cały czas towarzyszyć nam będą pomarańczowe znaki szlaku. Przed cmentarzem w Białobrzegach odbijamy w prawo. W Kosinie, przed torami kolejowymi, skręcamy w drogę szutrową, w prawo. Jak wskazuje drogowskaz, zaprowadzi nas ona do pomnika płk. Lisa-Kuli. Powrót tą samą trasą. Jedziemy dalej na południe. Na skrzyżowaniu z drogą krajową, skręcamy w lewo, by po chwili zjechać z niej, w drugą uliczkę, na prawo. Kolejnym naszym przystankiem będzie drewniany kościół, usytuowany na wzniesieniu, ponad potokiem Kosinka. Dotrzemy do niego po przejechaniu około 1 km. Stąd kierujemy się na zachód, początkowo asfaltem, a następnie drogą gruntową wspinamy się na Górę Lotnisko z widocznymi z daleka wiatrakami. Zjeżdżamy w kierunku cmentarza w Soninie. We wsi warto zobaczyć drewniany kościół z XVII w. Dojedziemy do niego skręcając przed potokiem Sawa w lewo, a następnie w prawo, tuż przed budynkiem szkoły. Po dojeździe do drogi wojewódzkiej skręcamy w prawo. Przekraczamy drogę krajową. Jedziemy wzdłuż rozległego parku zamkowego w Łańcucie. Po drugiej stronie drogi mieści się Muzeum Powozów, a nieco dalej synagoga. Przejeżdżamy przez centrum miasta ulicami: Królowej Elżbiety, Rynek, Farną i Dominikańską. Do punktu startu kierujemy się za znakami Green Velo.

ATRAKCJE NA TRASIE: Miejsce urodzenia płk. Leopolda Lisa-Kuli w Kosinie – pomnik upamiętniający miejsce, w którym znajdował się dom, gdzie 11 listopada 1896 r. przyszedł na świat i mieszkał Leopold Kula. Jako dziecko przeniósł się z rodziną do Rzeszowa, tam zdobył wykształcenie. W Związku Strzeleckim przyjął pseudonim Lis. Był oficerem Legionów Polskich i Wojska Polskiego, jednym z bohaterów walczących o niepodległość Polski. Zmarł w 1919 r. na froncie ukraińskim. Kościół pw. św. Sebastiana w Kosinie – niewielka modrzewiowa świątynia wzniesiona w 1737 r. We wnętrzu zachwyca bogata polichromia z XVIII w. Uwagę zwraca także manierystyczny XVII-wieczny ołtarz główny. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Soninie – to przykład drewnianej architektury sakralnej z XVII w. Na przestrzeni wieków świątynia była wielokrotnie remontowana i przebudowywana. Dziś w jej wnętrzu zobaczymy m.in. trzy barokowe ołtarze.

Zamek w Łańcucie – jest jedną z najcenniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce. Wzniesiony na polecenie Stanisława Lubomirskiego w latach 1629–1642 słynie ze znakomitych wnętrz oraz zabytkowej kolekcji pojazdów konnych. Dzisiejszy kształt architektoniczny i elewacje w stylu francuskiego neobaroku zamek zawdzięcza modernizacji dokonanej przez Potockich na przełomie XIX i XX w. We wnętrzach znajdują się liczne dzieła sztuki pochodzące z dawnych zbiorów łańcuckich. Rezydencję otacza stary, malowniczy park w stylu angielskim.

